Президент одобрил изменения в Закон о социальном обеспечении

По новому закону вводятся услуги дневного и недельного присмотра для людей с интеллектуальными нарушениями, которые нуждаются в значительной поддержке, но могут частично проживать дома с близкими. Эти люди смогут пользоваться услугами присмотра до 23 дней в месяц. Если человеку требуется поддержка менее десяти дней в месяц, местные власти предложат другие подходящие варианты помощи.

Также вводится особый порядок регистрации места жительства для тех, кто находится в учреждениях, оказывающих круглосуточные социальные услуги, и чье зарегистрированное место жительства оставалось в закрытом специализированном доме по уходу в результате реорганизации, в местном самоуправлении его местоположения или у кого после закрытия специализированного учреждения не было действительного адреса в регистре населения. В таких случаях органы местного самоуправления смогут зарегистрировать место жительства с точностью до района или города.