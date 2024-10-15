Из государственного бюджета исчез список субсидий для фондов

Приложение 3 к бюджету на следующий год называется «Планируемые субсидии юридическим лицам по ведомствам и программам». Подобный раздел был включен и в бюджеты прошлых лет.

Однако если ранее этот раздел содержал конкретные некоммерческие организации и фонды, а также суммы, выделенные им из государственного бюджета на операционные расходы и инвестиции, то в бюджете на 2025 год степень детализации этого раздела значительно уменьшена.