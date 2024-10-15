В пояснительной записке к государственному бюджету на 2025 год больше нет привычного точного списка информации о поддержке юридических лиц, который ранее содержался в предыдущих бюджетах, сообщает ERR.
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Из государственного бюджета исчез список субсидий для фондов
Приложение 3 к бюджету на следующий год называется «Планируемые субсидии юридическим лицам по ведомствам и программам». Подобный раздел был включен и в бюджеты прошлых лет.
Однако если ранее этот раздел содержал конкретные некоммерческие организации и фонды, а также суммы, выделенные им из государственного бюджета на операционные расходы и инвестиции, то в бюджете на 2025 год степень детализации этого раздела значительно уменьшена.