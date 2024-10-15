На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за изменение структуры школьных каникул, включая сокращение летних каникул, которые сейчас длятся три месяца.
Для подписчиков
В Латвии собирают подписи за сокращение летних школьных каникул
Представитель инициативы Пётр Куртуков заявил, что не понимает, «кому в учебном процессе нужен почти трехмесячный перерыв».
По его словам, родители сталкиваются с проблемой, не зная, куда отправить своих детей на лето, так как большинство работодателей предоставляет отпуск только на две-три недели. Кроме того, дети проводят летом слишком много времени, сидя в своих смартфонах.