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В Латвии собирают подписи за сокращение летних школьных каникул

Перевод: Каролийна Вертяева
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Начало нового учебного года в школе Риги. Фотография несет иллюстративный характер.
Начало нового учебного года в школе Риги. Фотография несет иллюстративный характер. Фото: Postimees

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за изменение структуры школьных каникул, включая сокращение летних каникул, которые сейчас длятся три месяца.

Представитель инициативы Пётр Куртуков заявил, что не понимает, «кому в учебном процессе нужен почти трехмесячный перерыв».

По его словам, родители сталкиваются с проблемой, не зная, куда отправить своих детей на лето, так как большинство работодателей предоставляет отпуск только на две-три недели. Кроме того, дети проводят летом слишком много времени, сидя в своих смартфонах.

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