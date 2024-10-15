Сокращения расходов в сфере образования затронут офисные помещения и служебный автомобиль

Сокращение расходов на деятельность, связанную с общим образованием, в 2025 году составит в общей сложности 2,6 миллиона евро из-за решений правительства о жесткой экономии. При этом будут снижены расходы на управление государственными общеобразовательными школами, субсидии на тюремное образование и муниципальные школы, однако сокращение затронет и многие расположенные в сельской местности начальные школы, поскольку число учащихся в школах, получавших поддержку до сих пор, по-прежнему продолжает снижение.