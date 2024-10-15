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Сокращения расходов в сфере образования затронут офисные помещения и служебный автомобиль

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По словам главы Языкового департамента Ильмара Томуска, было здорово, что департамент смог поддержать обучение языку работников образования, но это не было их основной деятельностью.
По словам главы Языкового департамента Ильмара Томуска, было здорово, что департамент смог поддержать обучение языку работников образования, но это не было их основной деятельностью. Фото: Sander Ilvest

Пособия и текущие расходы в сфере ответственности Министерства образования и науки (HTM) в следующем году будут на 36,4 миллиона евро меньше, чем до сих пор, причем пятнадцать миллионов из этого сокращения приходятся на общее образование, молодежную и языковые сферы.

Сокращение расходов на деятельность, связанную с общим образованием, в 2025 году составит в общей сложности 2,6 миллиона евро из-за решений правительства о жесткой экономии. При этом будут снижены расходы на управление государственными общеобразовательными школами, субсидии на тюремное образование и муниципальные школы, однако сокращение затронет и многие расположенные в сельской местности начальные школы, поскольку число учащихся в школах, получавших поддержку до сих пор, по-прежнему продолжает снижение.

Два миллиона евро будут сэкономлены на разработке учебной программы и управлении имуществом, а также на создании образовательной среды, и это помимо прочего, касается хозяйственных расходов и расходов на персонал Министерства образования и науки и Департамента по делам образования и молодежи (Harno).

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