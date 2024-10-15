Пособия и текущие расходы в сфере ответственности Министерства образования и науки (HTM) в следующем году будут на 36,4 миллиона евро меньше, чем до сих пор, причем пятнадцать миллионов из этого сокращения приходятся на общее образование, молодежную и языковые сферы.
Сокращения расходов в сфере образования затронут офисные помещения и служебный автомобиль
Сокращение расходов на деятельность, связанную с общим образованием, в 2025 году составит в общей сложности 2,6 миллиона евро из-за решений правительства о жесткой экономии. При этом будут снижены расходы на управление государственными общеобразовательными школами, субсидии на тюремное образование и муниципальные школы, однако сокращение затронет и многие расположенные в сельской местности начальные школы, поскольку число учащихся в школах, получавших поддержку до сих пор, по-прежнему продолжает снижение.
Два миллиона евро будут сэкономлены на разработке учебной программы и управлении имуществом, а также на создании образовательной среды, и это помимо прочего, касается хозяйственных расходов и расходов на персонал Министерства образования и науки и Департамента по делам образования и молодежи (Harno).