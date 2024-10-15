Видео Сцепившиеся между собой в матче Евролиги спортсмены получили дисквалификацию и внушительный штраф

Конфликт разгорелся в конце третьей четверти матча, проходившего в четверг. Потасовка закончилась удалениями. В результате последующего расследования оба игрока были также дисквалифицированы на одну игру и оштрафованы: Брайант на 10 000 евро, Биберович на 5 000 евро.

Первые несколько дней стороны не высказывались об инциденте, но затем Брайант заговорил. По его словам, во всем виноват Биберович.

Чуть позже вингер «Фенербахче» выразил протест.

«После того, что произошло в игре с «Эфесом», я молчал, потому что не хотел, чтобы инцидент разрастался и наносил ущерб репутации Евролиги», - начал он свой пост в социальной сети.

«Но увидел, что игрок команды противника сделал заявление, детали которого не отражают истину, хотя он и пытался им его подать под таким соусом. Ни в коем случае не хочу затягивать тему. Но в той ситуации моей единственной целью было стряхнуть с себя противника и вернуться в игру. Фотографии доказывают, что конфликт вспыхнул из-за него».

Он добавил: «Я поделился всей необходимой информацией с клубом и Евролигой. Я еще раз прошу прощения за то, что вызвал столько шума своим поведением».

Глядя на штрафы, кажется, что руководство Евролиги поверило Биберовичу.

Баскетболисты пропустят матч открытия первой двойной недели сезона Евролиги. «Эфес» сегодня сыграет на выезде с «Маккаби», «Фенербахче» примет «Црвену Звезду» из Белграда.