ГАЛЕРЕЯ Теперь в Bolt можно заказывать еду с помощью роботов-курьеров

Более 180 000 жителей районов Мустамяэ, Кристийне и Кесклинн смогут воспользоваться экологически чистой и инновационной услугой доставки через приложение Bolt Food из этих магазинов. В пробный период доставка для клиентов будет бесплатной.

Президент компании Bolt Евгений Кабанов в интервью Postimees отметил, что компания планирует расширить услугу доставки с помощью роботов как по районам, так и по масштабам. Следующим шагом станет возможность заказа еды из ресторанов с доставкой роботами. На вопрос Postimees, когда услуга станет доступна в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне, Кабанов ответил, что это зависит от технических возможностей Starship. Однако он подтвердил, что Bolt намерен постепенно расширять свою услугу.