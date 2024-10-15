СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Избиение на заправке, запрещенная символика на погранпункте, ДТП с участием автомобилей и трамвая

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, они были отправлены обратно в Россию.

12 октября пограничники на погранпункте в Нарве проверили двух граждан России и выяснили, что они находились в странах Шенгенской зоны без законных оснований 11 дней. Им было выдано предписание покинуть Эстонию, наложен запрет на въезд и назначен штраф в размере 300 евро.

13 октября пограничники обнаружили движение двух человек на пограничной полосе в Сетомаа. Патруль задержал их для проверки и выяснил, что это были две молодые гражданки Эстонии, которые по ошибке пересекли границу. На месте им были выписаны штрафы в размере 40 евро в порядке ускоренного производства.

13 октября при выезде из страны на погранпункте в Нарве пограничники проверили гражданку Болгарии и обнаружили, что на детской коляске висела георгиевская ленточка. Ленточка не была на виду, однако пограничники обратили внимание женщины на то, что символика агрессора в Эстонии запрещена. Женщина решила выбросить ленточку.

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