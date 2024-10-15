Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об избиении человека на заправке в Нарве, а также о запрещенной символике на погранпункте. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о ДТП с участием автомобилей и трамвая и о забравшемся на опору линии электропередачи человеке.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Избиение на заправке, запрещенная символика на погранпункте, ДТП с участием автомобилей и трамвая
Насилие
Вечером 11 октября 39-летний мужчина избил свою сожительницу в квартире в Пярну, нанеся ей увечья. Полиция задержала нападавшего как подозреваемого в совершении преступления.
В ночь на 12 октября на заправке на Таллиннском шоссе в Нарве к женщине подошел незнакомый ей мужчина, избил ее и затем уехал на легковом автомобиле.
12 октября на улице Викерлазе в Ласнамяэ произошел конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина избил другого 40-летнего. Оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения.
Также в этот день в развлекательном заведении в Кесклинне произошел конфликт, в ходе которого неизвестный избил 48-летнего мужчину, а в Ласнамяэ 25-летняя женщина избила 31-летнюю на улице П. Пинна.
13 октября в Кесклинне произошел конфликт, в ходе которого 29-летний мужчина нанес телесные повреждения своей жене. Полиция задержала нападавшего.
В этот же день на А. Х. Таммсааре-теэ в Мустамяэ 58-летнюю женщину избил ее сосед, а в квартире в Нарве во время ссоры женщина избила своего сожителя.
13 октября 26-летний мужчина избил 25-летнюю женщину в магазине на улице Нийду в Пярну. Полиция задержала нападавшего как подозреваемого в совершении преступления.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
11 октября 39-летний и 38-летний мужчины похитили разные товары на сумму более 880 евро из магазина на Рижском шоссе в Пярну. Охранник магазина задержал мужчин до приезда полиции. Товар был возвращен в магазин.
13 октября в Кейла неизвестный украл в парке газонокосилку. Причиненный ущерб оценивается примерно в 4 000 евро. Обстоятельства дела выясняются.
Мошенничество
В октябре полиция получила сообщение, что мошенники позвонили двум жителям Кохтла-Ярве, представившись сотрудниками Telia и заявив, что их телефонный договор истекает. Для продления договора они запросили личные коды. Вскоре после этого жертвы получили еще один звонок от мошенников, представившихся сотрудниками банка, которые утверждали, что другой мошенник пытается оформить договор с целью получить кредиты на имя жертвы. Для защиты своих счетов обе жертвы, ничего не подозревая, передали мошенникам свои PIN-коды от Smart ID, в результате чего с одного счета было снято 850 евро, а на имя другого человека были оформлены кредиты на сумму около 13 800 евро. Полиция расследует эти случаи в рамках уголовного дела.
9 октября мошенник, представившийся полицейским, позвонил 89-летней жительнице Нарвы, утверждая, что ее дочь попала в аварию, и чтобы избежать неприятностей, необходимо заплатить 10 000 евро. Женщина поверила мошеннику и передала ему свои сбережения в размере 7000 евро.
11 октября жертвой мошенничества стал 85-летний житель Нарвы, который передал мошеннику, пришедшему к его дому, 10 000 евро для помощи в аварии, якобы случившейся с его внуком. Полиция расследует этот случай в рамках уголовного дела.
Безопасность на границе
За прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию шестерых граждан России и одного гражданина Молдовы.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, они были отправлены обратно в Россию.
12 октября пограничники на погранпункте в Нарве проверили двух граждан России и выяснили, что они находились в странах Шенгенской зоны без законных оснований 11 дней. Им было выдано предписание покинуть Эстонию, наложен запрет на въезд и назначен штраф в размере 300 евро.
13 октября пограничники обнаружили движение двух человек на пограничной полосе в Сетомаа. Патруль задержал их для проверки и выяснил, что это были две молодые гражданки Эстонии, которые по ошибке пересекли границу. На месте им были выписаны штрафы в размере 40 евро в порядке ускоренного производства.
13 октября при выезде из страны на погранпункте в Нарве пограничники проверили гражданку Болгарии и обнаружили, что на детской коляске висела георгиевская ленточка. Ленточка не была на виду, однако пограничники обратили внимание женщины на то, что символика агрессора в Эстонии запрещена. Женщина решила выбросить ленточку.
Пожары
12 октября в 13:32 в Центр тревоги поступил звонок о пожаре в одноэтажном доме в садоводческом товариществе Аретая в районе Ахтме в Кохтла-Ярве. К моменту прибытия спасателей хозяева и соседи успели потушить основные очаги возгорания, а электроснабжение было отключено. Спасатели продолжили тушить пожар, так как огонь распространился на крышу. Пожар был полностью потушен в 14:18. Медики осмотрели одного человека. Предполагается, что пожар мог начаться на кухне от микроволновой печи.
13 октября в 14:28 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на свалке в деревне Уйкала волости Тойла. Площадь пожара составляла около 300 квадратных метров, открытого возгорания не было, но пожар распространился внутрь свалки. В тушении была задействована тяжелая техника компании. Работы по тушению завершились в 21:27.
13 октября в 21:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Саку-Лаагри в деревне Мяннику волости Саку загорелся легковой автомобиль Fiat. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огонь охватил моторный отсек машины, и к 22:09 он был потушен с помощью воды. Никто не пострадал, и владелец автомобиля вызвал эвакуатор для транспортировки автомобиля.
ДТП
12 октября в 18:04 спасатели выехали на площадь Виру в Кесклине, где столкнулись два легковых автомобиля и трамвай. Люди были выведены из транспортных средств, и никто не пострадал. Спасатели проверили, нет ли угрозы возгорания, и регулировали движение до прибытия полиции. Когда прибыла полиция, спасатели освободили место происшествия, а аварийная бригада продолжила работу по перемещению трамвая.
13 октября в 12:09 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Мустакиви-теэ в Ласнамяэ столкнулись два автомобиля. Спасатели Ласнамяэ прибыли на место происшествия и отсоединили клеммы с аккумуляторов, чтобы исключить опасность возгорания. Водителям была оказана первая помощь.
Прочее
11 октября в 12:34 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Мустакиви-теэ в Ласнамяэ человек забрался на опору линии электропередачи. Об этом сообщил прохожий, который заметил группу людей у мачты. Спасатели выехали на место происшествия с автолестницей. Когда они прибыли, выяснилось, что человек сам спустился, и дальше им занялась полиция.