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Воров, похваставшихся добычей в соцсетях, поймали за несколько часов

Перевод: Каролина Вертяева
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Ограбив заведения общественного питания «Объект», воры похвастались толстым кошельком в Snapchat.
Ограбив заведения общественного питания «Объект», воры похвастались толстым кошельком в Snapchat. Фото: Erakogu

Двое воров, ограбивших киоски быстрого питания «Объект» в Вильянди в ночь на понедельник, были задержаны уже к вечеру благодаря помощи пользователей социальных сетей.

Утром в понедельник владелец киосков Таури Лиллемаа обнаружил, что кассы исчезли, когда пришел в киоск на улице Ваксали. «В 8:47 я сразу же позвонил в полицию», - рассказал он.

Благодаря камерам видеонаблюдения Лиллемаа точно знал, когда преступники проникли в его заведения: в киоск на улице Ваксали они ворвались в 00:42, а в киоск на автобусной станции - в 2:20.

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