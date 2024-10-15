Воров, похваставшихся добычей в соцсетях, поймали за несколько часов

Утром в понедельник владелец киосков Таури Лиллемаа обнаружил, что кассы исчезли, когда пришел в киоск на улице Ваксали. «В 8:47 я сразу же позвонил в полицию», - рассказал он.

Благодаря камерам видеонаблюдения Лиллемаа точно знал, когда преступники проникли в его заведения: в киоск на улице Ваксали они ворвались в 00:42, а в киоск на автобусной станции - в 2:20.