В пятницу вечером в редакцию Rus.Postimees позвонил курьер платформы Wolt, который сообщил, что многие доставщики еды в Таллинне начали акцию протеста, целью которой является повышение тарифов. По необъяснимому стечению обстоятельств в это же время в работе приложения Bolt Food произошел масштабный сбой.
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В Таллинне курьеры Wolt провели забастовку, в это же время в работе приложения Bolt Food произошел масштабный сбой
«Цены постоянно растут, а у людей не хватает денег на аренду жилья и оплату счетов. Тарифы становятся все ниже, - рассказал курьер, пожелавший сохранить анонимность. - Иногда за заказ платят всего два евро и из этих двух евро еще нужно заплатить 20 процентов налога. Как людям на это выжить?»