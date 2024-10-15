В Таллинне курьеры Wolt провели забастовку, в это же время в работе приложения Bolt Food произошел масштабный сбой

«Цены постоянно растут, а у людей не хватает денег на аренду жилья и оплату счетов. Тарифы становятся все ниже, - рассказал курьер, пожелавший сохранить анонимность. - Иногда за заказ платят всего два евро и из этих двух евро еще нужно заплатить 20 процентов налога. Как людям на это выжить?»