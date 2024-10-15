Полиция просила помощи в установлении местонахождения 46-летней Мерит, которая пропала в деревне Ванси в волости Сауэ в Харьюмаа.
Полиция: пропавшая 46-летняя женщина найдена мертвой
Последний раз близкие общались с Мерит вчера поздно вечером, когда она уходила из дома в деревне Ванси. Телефон она оставила дома.
Полицейские приступили к поискам сразу после получения сообщения. Мерит искали как вблизи дома, так и на большом расстоянии от него. Стражи порядка и сами прочесывали местность, и с помощью дрона. Сегодня к поиску были привлечены и волонтеры.
Около трех часов дня пресс-служба полиции сообщила, что, к сожалению, Мерит была найдена мертвой. «Нет оснований подозревать, что ее смерть наступила в результате преступления», - уточнили в полиции.