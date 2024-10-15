Полиция: пропавшая 46-летняя женщина найдена мертвой

Последний раз близкие общались с Мерит вчера поздно вечером, когда она уходила из дома в деревне Ванси. Телефон она оставила дома.

Полицейские приступили к поискам сразу после получения сообщения. Мерит искали как вблизи дома, так и на большом расстоянии от него. Стражи порядка и сами прочесывали местность, и с помощью дрона. Сегодня к поиску были привлечены и волонтеры.