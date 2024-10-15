Полиция просит помощи в установлении местонахождения 46-летней Мерит, которая пропала в деревне Ванси волости Сауэ в Харьюмаа.
Вышла из дома и исчезла: полиция ищет пропавшую 46-летнюю женщину
Последний раз близкие общались с Мерит вчера поздно вечером, когда она уходила из дома в деревне Ванси. Телефон она оставила дома.
Полицейские приступили к поискам сразу после получения сообщения. Мерит искали как вблизи дома, так и на большом расстоянии от него. Стражи порядка и сами прочесывали местность, и с помощью дрона. К сожалению, найти пропавшую пока не удалось. Поиски продолжаются, сегодня к поиску привлечены и волонтеры.
Рост Мерит около 160 сантиметров, у нее стройное телосложение и длинные светлые с сединой волосы. На ней были черно-белые клетчатые рейтузы, резиновые сапоги и розовая куртка.
Полиция просит всех, кто видел Мерит или знает, где она находится, сообщить об этом по телефону 112.