Вышла из дома и исчезла: полиция ищет пропавшую 46-летнюю женщину

Последний раз близкие общались с Мерит вчера поздно вечером, когда она уходила из дома в деревне Ванси. Телефон она оставила дома.

Полицейские приступили к поискам сразу после получения сообщения. Мерит искали как вблизи дома, так и на большом расстоянии от него. Стражи порядка и сами прочесывали местность, и с помощью дрона. К сожалению, найти пропавшую пока не удалось. Поиски продолжаются, сегодня к поиску привлечены и волонтеры.

Рост Мерит около 160 сантиметров, у нее стройное телосложение и длинные светлые с сединой волосы. На ней были черно-белые клетчатые рейтузы, резиновые сапоги и розовая куртка.

Полиция просит всех, кто видел Мерит или знает, где она находится, сообщить об этом по телефону 112.