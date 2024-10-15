ФОТО И ГРАФИКИ Жители Виймси охвачены страхом из-за возросшего числа нападений собак: «Они трепали его, повалив на землю!»

Месяц назад Агнес, живущая в Виймси, выгуливала свою собаку породы самоед по имени Бруно в нескольких сотнях метров от дома. «Внезапно пес остановился и начал прислушиваться, но поскольку у нас здесь часто встречаются дикие животные, я не придала этому значения и решила идти дальше, - вспоминает она. - Вдруг из-за домов выбежали две собаки породы акита. Бруно просто стоял, смотрел и, думаю, понял, что дело плохо. Я сразу начала кричать на акит, но они не обращали внимания. Одна из этих собак укусила Бруно за спину, а другая, более крупная, за голову - вся его морда оказалась в ее пасти. Они просто трепали его, повалив на землю!»