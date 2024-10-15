За последние годы в Эстонии тысячи людей стали жертвами нападений собак, но из-за того, что законы либо излишне строгие, либо недостаточно четкие, сложно эффективно решить эту проблему.
ФОТО И ГРАФИКИ ⟩ Жители Виймси охвачены страхом из-за возросшего числа нападений собак: «Они трепали его, повалив на землю!»
Месяц назад Агнес, живущая в Виймси, выгуливала свою собаку породы самоед по имени Бруно в нескольких сотнях метров от дома. «Внезапно пес остановился и начал прислушиваться, но поскольку у нас здесь часто встречаются дикие животные, я не придала этому значения и решила идти дальше, - вспоминает она. - Вдруг из-за домов выбежали две собаки породы акита. Бруно просто стоял, смотрел и, думаю, понял, что дело плохо. Я сразу начала кричать на акит, но они не обращали внимания. Одна из этих собак укусила Бруно за спину, а другая, более крупная, за голову - вся его морда оказалась в ее пасти. Они просто трепали его, повалив на землю!»
По словам жительницы Виймси, хозяин акит подбежал к ним, схватил более крупную из своих собак и поднял ее в воздух, надеясь, что она отпустит морду Бруно. «Я просто кричала, чтобы он остановился, потому что боялась, что мы порвем шкуру Бруно, - рассказывает Агнес. - Я была готова сделать все, чтобы спасти свою собаку. Я лишь надеялась, что этот пес не убьет Бруно. Я засунула руку в пасть собаки, отчего она еще крепче сжала зубы. Я была в шоке и не помню, когда акита отпустила Бруно, но после нападения моя собака была вся в крови».