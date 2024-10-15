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ФОТО И ГРАФИКИ Жители Виймси охвачены страхом из-за возросшего числа нападений собак: «Они трепали его, повалив на землю!»

Перевод: Ева Ойжинская
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Собака породы самоед по кличке Бруно, которого сильно покусали бегавшие без поводка собаки, сейчас идет на поправку.
Собака породы самоед по кличке Бруно, которого сильно покусали бегавшие без поводка собаки, сейчас идет на поправку. Фото: Konstantin Sednev

За последние годы в Эстонии тысячи людей стали жертвами нападений собак, но из-за того, что законы либо излишне строгие, либо недостаточно четкие, сложно эффективно решить эту проблему.

Месяц назад Агнес, живущая в Виймси, выгуливала свою собаку породы самоед по имени Бруно в нескольких сотнях метров от дома. «Внезапно пес остановился и начал прислушиваться, но поскольку у нас здесь часто встречаются дикие животные, я не придала этому значения и решила идти дальше, - вспоминает она. - Вдруг из-за домов выбежали две собаки породы акита. Бруно просто стоял, смотрел и, думаю, понял, что дело плохо. Я сразу начала кричать на акит, но они не обращали внимания. Одна из этих собак укусила Бруно за спину, а другая, более крупная, за голову - вся его морда оказалась в ее пасти. Они просто трепали его, повалив на землю!»

По словам жительницы Виймси, хозяин акит подбежал к ним, схватил более крупную из своих собак и поднял ее в воздух, надеясь, что она отпустит морду Бруно. «Я просто кричала, чтобы он остановился, потому что боялась, что мы порвем шкуру Бруно, - рассказывает Агнес. - Я была готова сделать все, чтобы спасти свою собаку. Я лишь надеялась, что этот пес не убьет Бруно. Я засунула руку в пасть собаки, отчего она еще крепче сжала зубы. Я была в шоке и не помню, когда акита отпустила Бруно, но после нападения моя собака была вся в крови».

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