Больница, которая взяла у сотрудников анализы мочи, получила штраф в 40 000 евро

В Вильяндиской больнице было обнаружено (когда именно это произошло журналистам Sakala неизвестно), что из шкафа с медикаментами одного из отделений пропали лекарства. Чтобы раскрыть дело об исчезновении и снять возникшее среди сотрудников отделения напряжение, было решено взять пробы мочи у 18 сотрудников больницы и с помощью результатов анализов найти вора. С каждого сотрудника была взята подпись, что он согласен сдать анализ.