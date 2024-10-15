Вильяндиская больница, которая попросила у сотрудников сдать анализы мочи, в начале ноября отправится в суд, поскольку не согласна со штрафом в 40 000 евро, который требует от нее Инспекция по защите данных.
Для подписчиков
Больница, которая взяла у сотрудников анализы мочи, получила штраф в 40 000 евро
В Вильяндиской больнице было обнаружено (когда именно это произошло журналистам Sakala неизвестно), что из шкафа с медикаментами одного из отделений пропали лекарства. Чтобы раскрыть дело об исчезновении и снять возникшее среди сотрудников отделения напряжение, было решено взять пробы мочи у 18 сотрудников больницы и с помощью результатов анализов найти вора. С каждого сотрудника была взята подпись, что он согласен сдать анализ.
Был ли таким образом обнаружен вор, неизвестно, поскольку в больнице отказываются до решения суда комментировать инцидент публично.