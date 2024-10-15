Мелкий акционер airBaltic, датский инвестор Ларс Туэсен, заинтересован в покупке Nordica, подтвердил министр инфраструктуры Владимир Свет.
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Nordica хочет купить мелкий инвестор
Тем не менее, предложение Туэсена пока не является окончательным и зависит от способности руководства компании заключить договоры на самолеты, которые останутся без работы с конца октября.
Компания Туэсена владеет 2,03% акций airBaltic. Он приобрел эту долю в 2017 году. Туэсен также владеет авиакомпанией Jettime.