В Охотском море нашли лодку с человеком, выжившим после двухмесячного дрейфа

Всего в лодке катамаранного типа, которая вышла в море 9 августа, было три человека - двое братьев и 15-летний сын одного из них.

Они следовали в сторону Охинского района Сахалинской области от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края через Сахалинский залив, когда связь с ними была утеряна, говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Накануне, 14 октября, лодку нашли в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. «Два человека погибли, один-остался в живых, ему оказывается медицинская помощь», - говорится в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, сейчас выживший мужчина находится в шоковом состоянии. С его слов, у катамарана заглох мотор, из-за чего он стал неуправляемым. Точные обстоятельства и время гибели двух других человек пока неизвестны.

Выживший - 46-летний Михаил Пичугин. Погибли его брат и племянник.

По информации источника канала Kamchatka_life.ru, лодку случайно обнаружил экипаж одного из траулеров. «Увидели их на радаре, но подумали, что это буй или мелкий мусор», - пишет издание.

Выживший мужчина похудел на 50 килограммов, пишут Kamchatka_life.ru и Amur Mash. По их данным, ему удалось сохранить тела погибших родственников. Издания также обращают внимание на такую деталь: спасший человека после 66 дней дрейфа трейлер называется «Ангел».