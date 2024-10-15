Около села Усть-Хайрюзово в Охотском море обнаружили живым одного из мужчин, пропавших два месяца назад при попытке добраться с побережья Хабаровского края до Сахалина.
В Охотском море нашли лодку с человеком, выжившим после двухмесячного дрейфа
Всего в лодке катамаранного типа, которая вышла в море 9 августа, было три человека - двое братьев и 15-летний сын одного из них.
Они следовали в сторону Охинского района Сахалинской области от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края через Сахалинский залив, когда связь с ними была утеряна, говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Накануне, 14 октября, лодку нашли в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. «Два человека погибли, один-остался в живых, ему оказывается медицинская помощь», - говорится в пресс-релизе.
По данным прокуратуры, сейчас выживший мужчина находится в шоковом состоянии. С его слов, у катамарана заглох мотор, из-за чего он стал неуправляемым. Точные обстоятельства и время гибели двух других человек пока неизвестны.
Выживший - 46-летний Михаил Пичугин. Погибли его брат и племянник.
По информации источника канала Kamchatka_life.ru, лодку случайно обнаружил экипаж одного из траулеров. «Увидели их на радаре, но подумали, что это буй или мелкий мусор», - пишет издание.
Выживший мужчина похудел на 50 килограммов, пишут Kamchatka_life.ru и Amur Mash. По их данным, ему удалось сохранить тела погибших родственников. Издания также обращают внимание на такую деталь: спасший человека после 66 дней дрейфа трейлер называется «Ангел».
Рыболовецкое судно уже прибыло в Магадан, передает корреспондент ТАСС. Состояние Пичугина стабильно, опасности для его жизни нет, сказал агентству и. о. главного врача областной больницы Юрий Леднев.
18 августа управление МЧС по Хабаровскому краю сообщало, что на поиски пропавших в Охотском море людей спасатели направляли четыре воздушных судна, в том числе самолет Ан-74. К тому времени, как утверждалось в сообщении, было обследовано более 55 тысяч квадратных километров Охотского моря и около 2 тысяч километров береговой линии.
Иркутская «Комсомольская правда» пишет, что туристы, пытавшиеся перебраться через залив в город Оха на Сахалине, приехали из Бурятии. До этого они совершили путешествие на лодке на Шантарские острова (архипелаг в Охотском море, который входит в состав Хабаровского края).
По данным издания, выживший работает на Сахалине вахтами и в свободное время выходит в море ради рыбалки. «Не исключено, что прежний опыт отчасти помог ему в выживании», - предполагает автор «КП».
Транспортная прокуратура расследует уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).