Нарвские боксеры соревновались в России

Вырисовывается явный конфликт.

«Они участвовали, но об этом писать не надо», - ответили в спортклубе на вопрос «Секундомера», участвовали ли их спортсмены в соревнованиях в Великих Луках Псковской области.

Соревнования, посвященные памяти Евгения Клевцова, проходили с 12 по 15 октября.

Портал сообщает, что воспитанники тренера Василия Панова завоевали три золотые медали: победителями в своих весовых категориях стали Марк Андреев (до 63,5 кг), Павел Каманин (до 75 кг) и Артур Андреев (до 80 кг). Федор Каманин занял второе место в весе до 60 кг.

Директор Паэмурруской спортшколы Леонида Гулов не был в курсе участия спортсменов в соревнованиях и так прокомментировал RusPostimees ситуацию:

«Конечно, мы объясняем нашим сотрудникам, что происходит в мире, то, что любой шаг необходимо взвешивать. В школе учится порядка 800 учеников, перед любой поездкой тренеры оформляют всю документацию, поездка регистрируется. Но в этот раз даже нас в известность не поставили».

Леонид Гулов замечает, что на соревнования все же ездили взрослые совершеннолетние спортсмены.

«Мы не были в курсе этой поездни, и, насколько мне известно, тренер с ними тоже не ездил. Но мы не можем никого заставлять и ученики не обязаны сообщать нам, куда едут в свободное время. также добавляю, что речь идет о взрослых спортсменах», - добавил Гулов.