Убили человека мучительным и жестоким способом: двум подросткам предъявлено обвинение

По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Тоомаса Койтмяэ, в ходе досудебного производства было установлено, что после употребления наркотических веществ и крепкого алкоголя у молодых людей возникла мысль пойти к знакомому одному из подростков 59-летнему мужчине, чтобы избить его.

«После того, как жертва открыла дверь, один из обвиняемых схватил жертву за шею обеими руками и повалил на пол, а другой закрыл дверь. Затем обвиняемые без разбора били жертву по всему телу руками и ногами. Большую часть своих действий молодые люди снимали на видео», - рассказал прокурор и добавил, что несовершеннолетние после этого вышли из дома, но решили вернуться на место преступления и продолжить избиение.

Дом, где произошло жестокое убийство. Фото: Urmas Luik

«Когда они вернулись в дом, продолжили избиение, разгромили дом и еще живую в тот момент жертву подвергали различным унижениям, и все это снимали на видео. После избиения видео было смонтировано и отправлено ​​контактам в социальных сетях, благодаря чему видео необычайной жестокости и унижения дошло до широкой публики. Поскольку действия обвиняемых были умышленно жестокими и целью было причинение значительной боли потерпевшему, молодым людям предъявлено обвинение в убийстве, совершенном особо жестоким и мучительным способом», - говорит Койтмяэ.

Окружной прокурор похвалил оперативную работу следствия и экспертов. «Столь жестокие преступления, совершаемые несовершеннолетними, происходят редко, поэтому прокуратуре было важно быстро довести это дело до суда», - сказал он.

Напомним, что жесткое убийство произошло в конце лета, 25 августа, в деревне Таммисте.

Оба подозреваемых ранее привлекали внимание полиции в связи с правонарушениями, а в прошлом году в отношении одного из парней велось производство по уголовному делу в связи с насильственным преступлением.