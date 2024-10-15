С 21 октября в Таллинне изменятся автобусные маршруты и расписания. Хотя это обновление выглядит логичным, внимание жителей сосредоточено только на маршрутах, а частота движения и общее расписание остаются вне обсуждения, пишет консультант по мобильности Ханнес Лутс.
МНЕНИЕ ⟩ Общественным транспортом не начнет пользоваться больше людей, если игнорировать интересы уже имеющихся пассажиров
Дело в том, что на информационных встречах, прошедших в разных в районах города, говорили преимущественно о маршрутах, не объясняя, какие последствия эти изменения повлекут за собой.
Таллиннскому департаменту транспорта было дано указание провести изменения в сети маршрутов без увеличения общего пробега маршрутов. Это означает, что все новые линии создаются за счет существующих. В результате автобусы нескольких линий станут ходить реже, что приведет к снижению привлекательности услуги.
Например, так произойдет на линии № 40, обслуживающей районы Пельгуранн и Пельгулинн - одной из таллиннских линий с самыми частыми отправлениями - исчезнет около 30 процентов выездов в часы пик. На частично параллельной линии № 35 частота не будет увеличена, что приведет к снижению общей пропускной способности в час пик в центр города примерно на 17 процентов.
Аналогичным образом количество рейсов сократится, например, в случае линий № 4, 13, 14, 16, 24, 42 и 50. Это решение особенно непонятно, поскольку несколько из этих автобусных линий уже перегружены в часы пик, и пассажиров ждет неизбежное ухудшение качества услуги.
Привлечь новых пассажиров невозможно, если не уделяется внимания уже существующим пассажирам. Такие действия в конечном итоге могут привести к снижению использования общественного транспорта, поскольку новые маршруты, как правило, также имеют низкую частоту движения и вряд ли вдохновят кого-либо пересесть с автомобиля на общественный транспорт.
Таким образом, столица действует вопреки основной идее, предложенной экспертами по реорганизации сети автобусных линий Тарту. Идея заключалась в создании меньшего числа линий с более высокой частотой. Причина проста: более короткие интервалы означают большую свободу для пассажира в планировании своих дел.
Таллинн выбрал противоположный путь, не понимая, что мы не получим больше торта, если разрежем его не на четыре, а на восемь кусков
Быстрые и частые прямые соединения отовсюду и везде создать невозможно. Однако частоту соединений можно увеличить на всех основных направлениях, обеспечив при этом лишь одну линию с короткими интервалами и связав ее с другими аналогичными линиями в удобных пересадочных узлах. Таллинн выбрал противоположный путь, не понимая, что мы не получим больше торта, если разрежем его не на четыре, а на восемь кусков.
Помимо новых линий, пассажирам также придется заплатить и за желание города срочно закрыть троллейбусное движение, поскольку для замены этих линий также нужны автобусы, которых в настоящее время не хватает. С 1 ноября не все троллейбусы в Таллинне перестанут ходить. Заявления о невозможности поддерживать старые троллейбусы непонятны в ситуации, когда в Европе, например, в Вильнюсе и Каунасе, по-прежнему ездят такие же троллейбусы, и почему-то там никто не объявляет о скором прекращении их эксплуатации. Создается впечатление, что кто-то просто отчаянно хочет поскорее покончить с троллейбусным сообщением.
Тем не менее, до сих пор не был объявлен даже тендер на обновление контактной сети. На чем же основано утверждение, что новые троллейбусы с автономным ходом вообще могут быть запущены в 2026 году? По какой-то причине мне кажется, что текущий тендер на эти транспортные средства скоро объявят провалившимся. Надеюсь, что ошибаюсь, но в ситуации, когда от производителей требуют не стандартный троллейбус, а скорее «продукт на заказ» со множеством особенностей, высокая стоимость кажется отличным предлогом... Таким образом, Таллинн приближается к периоду, когда в столице, где, казалось бы, должны уделять внимание экологическим вопросам, доля экологически чистого электротранспорта вскоре упадет до самого низкого уровня за последние почти сто лет.
Приход новой городской власти вселил надежду, что наконец-то у нас будет современное, удобное для людей городское пространство, где можно комфортно передвигаться и без автомобиля. К сожалению, кажется, что целью стало общее страдание: сейчас плохо всем. Водители автомобилей страдают в пробках, у велосипедистов до сих пор нет целостной и безопасной сети велодорожек, и даже общественный транспорт из-за усугубляющихся пробок стал еще медленнее. Тем не менее, именно непрерывные автобусные полосы вместе с эффективным контролем могли бы предложить быстрое решение ухудшающейся транспортной ситуации в Таллинне. Тогда у горожан хотя бы был бы один способ передвижения, на который можно положиться. В отличие от автомобиля и даже велосипеда, современный общественный транспорт действительно доступен для всех слоев общества, независимо от их возраста, достатка и физической формы.
Вместо этого занимаются реформой маршрутной сети, которая не принесет ожидаемых результатов и сделает и без того водянистый суп еще водянистее. Какая польза от развития общественного транспорта, если он стоит в пробках вместе с автомобилями? В Таллинне можно назвать бесчисленное количество улиц, где из-за отсутствия выделенной полосы для общественного транспорта нет смысла мечтать о соблюдении расписания в час пик. Графики маршрутов 3, 8, 32, 35, 41B, 42, 66 и других уже давно нельзя воспринимать всерьез. Как человек, ежедневно пользующийся общественным транспортом, могу сказать, что в последние годы соблюдение расписания значительно ухудшилось. Почему реструктуризация дорожного движения в городе происходит в том числе и за счет общественного транспорта?
Как велосипедист, водитель автомобиля и пользователь общественного транспорта я не вижу никакой проблемы в том, чтобы велосипедные дорожки проходили по более тихим улицам вдали от крупных автомагистралей
Особенно печально видеть, что велоинфраструктура и общественный транспорт в Таллинне все больше мешают друг другу. Наглядным примером этого является велодорожка на Палдиском шоссе на отрезке между «Ипподромом» и Тоомпуйестеэ, из-за которой движение общественного транспорта на этом участке стало особенно затруднительным. Ясно, что улицы не резиновые, и при всем желании везде для всех не хватит места. Поэтому нам крайне необходим целостный план, как обеспечить всем группам участников движения разумные возможности для передвижения, при этом отказавшись от иллюзии, что на всех улицах для всего хватит места.
Как велосипедист, водитель автомобиля и пользователь общественного транспорта я не вижу никакой проблемы в том, чтобы велосипедные дорожки проходили по более тихим улицам вдали от крупных автомагистралей. Скорее я предпочел бы такие маршруты, где меньше шума, брызг и выхлопных газов.
А для общественного транспорта нам как раз нужны физически отделенные полосы на крупных улицах, которые не прерываются на произвольных участках и не забиты бесконечными рядами автомобилей, совершающих правый поворот. Например, автобусная полоса на улице Эндла под железнодорожным мостом сегодня совершенно бесполезна, так как она почти всегда забита машинами, поворачивающими на улицу Техника. Эта проблема возникает на многих улицах Таллинна, и поэтому пора признать, что старый подход больше не работает.
Если для Таллинна общественный транспорт действительно является приоритетом, необходимо сначала выполнить элементарные условия для увеличения числа пассажиров:
- Общественный транспорт должен быть надежным: автобусы, троллейбусы и трамваи должны приходить строго по расписанию. Для этого нужны непрерывные полосы общественного транспорта;
- Частота общественного транспорта сильно влияет на его привлекательность: лучше меньшее количество хорошо связанных и частых маршрутов, чем большое количество маршрутов с разреженным расписанием;
- Увеличение числа пассажиров может идти только рука об руку с ростом пробега маршрутов - уже переполненные автобусы не привлекут новых пассажиров;
- Мы не нуждаемся в реформе сети маршрутов, сделанной лишь для галочки. Нам нужны меры, которые на самом деле улучшат удобство и пользу общественного транспорта для горожан.