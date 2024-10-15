МНЕНИЕ Общественным транспортом не начнет пользоваться больше людей, если игнорировать интересы уже имеющихся пассажиров

Таллинн выбрал противоположный путь, не понимая, что мы не получим больше торта, если разрежем его не на четыре, а на восемь кусков

Быстрые и частые прямые соединения отовсюду и везде создать невозможно. Однако частоту соединений можно увеличить на всех основных направлениях, обеспечив при этом лишь одну линию с короткими интервалами и связав ее с другими аналогичными линиями в удобных пересадочных узлах. Таллинн выбрал противоположный путь, не понимая, что мы не получим больше торта, если разрежем его не на четыре, а на восемь кусков.

Помимо новых линий, пассажирам также придется заплатить и за желание города срочно закрыть троллейбусное движение, поскольку для замены этих линий также нужны автобусы, которых в настоящее время не хватает. С 1 ноября не все троллейбусы в Таллинне перестанут ходить. Заявления о невозможности поддерживать старые троллейбусы непонятны в ситуации, когда в Европе, например, в Вильнюсе и Каунасе, по-прежнему ездят такие же троллейбусы, и почему-то там никто не объявляет о скором прекращении их эксплуатации. Создается впечатление, что кто-то просто отчаянно хочет поскорее покончить с троллейбусным сообщением.