Фото и видео Машина на миллион: Олег Гроссь купил для своей фирмы Lamborghini​ Revuelto

Что касается суперспорткара, прибывшего на прошлой неделе в центр OG Elektra в Лепна, Олег Гроссь заявил, что это скорее инвестиция, машина станет экспонатом в его коллекции и на ней не будут просто так кататься.
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По словам Олега Гросся и его сына Георга Гросся, покупка одного из самых дорогих суперкаров в мире планировалась уже несколько лет. «Нас внесли в список несколько лет назад», - пояснил Георг Гроссь. Под словом «нас» он имеет в виду семейную фирму Гроссев OG Elektra - автомобиль был куплен за счет компании.