Фото и видео Машина на миллион: Олег Гроссь купил для своей фирмы Lamborghini​ Revuelto

По словам Олега Гросся и его сына Георга Гросся, покупка одного из самых дорогих суперкаров в мире планировалась уже несколько лет. «Нас внесли в список несколько лет назад», - пояснил Георг Гроссь. Под словом «нас» он имеет в виду семейную фирму Гроссев OG Elektra - автомобиль был куплен за счет компании.