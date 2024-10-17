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Оплатил парковку, но получил штраф: компания, не имеющая права на работу в T1, продолжает собирать деньги

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Парковка EuroPark в торговом центре. Фото иллюстративное.
Парковка EuroPark в торговом центре. Фото иллюстративное. Фото: Kuvatõmmis Facebookist

Читатель Rus.Postimees поделился неприятной историей, которая произошла с ним на парковке торгового центра T1. Он приобрел недельный парковочный билет через компанию GoParking, но по возвращении обнаружил под стеклоочистителем автомобиля штраф от компании EuroPark.

«Я улетал на три недели и оплатил парковку в T1 через GoParking, - пишет читатель, пожелавший остаться анонимным. - Но по возвращении меня ожидал штраф от EuroPark. Я заметил, что под дворниками у других машин тоже лежали штрафы. Думаю, люди обалдуют, когда вернутся из отпусков».

Читатель попросил редакцию выяснить, что за путаница происходит на парковке торгового центра.

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