Оплатил парковку, но получил штраф: компания, не имеющая права на работу в T1, продолжает собирать деньги

«Я улетал на три недели и оплатил парковку в T1 через GoParking, - пишет читатель, пожелавший остаться анонимным. - Но по возвращении меня ожидал штраф от EuroPark. Я заметил, что под дворниками у других машин тоже лежали штрафы. Думаю, люди обалдуют, когда вернутся из отпусков».