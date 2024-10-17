Читатель Rus.Postimees поделился неприятной историей, которая произошла с ним на парковке торгового центра T1. Он приобрел недельный парковочный билет через компанию GoParking, но по возвращении обнаружил под стеклоочистителем автомобиля штраф от компании EuroPark.
Для подписчиков
Оплатил парковку, но получил штраф: компания, не имеющая права на работу в T1, продолжает собирать деньги
«Я улетал на три недели и оплатил парковку в T1 через GoParking, - пишет читатель, пожелавший остаться анонимным. - Но по возвращении меня ожидал штраф от EuroPark. Я заметил, что под дворниками у других машин тоже лежали штрафы. Думаю, люди обалдуют, когда вернутся из отпусков».
Читатель попросил редакцию выяснить, что за путаница происходит на парковке торгового центра.