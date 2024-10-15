Обычно совмещенная с кухней гостиная – то место, где семья проводит больше всего времени. Это пространство должно выполнять ряд важных функций: быть зоной отдыха для просмотра телевизора, чтения книг или совместного семейного времяпрепровождения, а также кухней и столовой. Дизайнер интерьеров помог молодой семье создать такое пространство и поделился ценными советами.
Галерея ⟩ До и после: открытая кухня-гостиная молодой таллиннской семьи претерпела полную трансформацию
Дизайнер интерьеров IKEA Сялли Прейтoф взялась за задачу обновления кухни и гостиной в многоквартирном доме в Таллинне. По ее словам, сначала важно задуматься, какие функции должно выполнять помещение. Например, в данном случае пространство совмещает несколько функций: это гостиная, столовая, кухня и частично даже прихожая. В результате все выбранные решения должны гармонировать по стилю друг с другом, а также обеспечивать достаточно мест для хранения, чтобы помещение всегда выглядело чистым и опрятным.
Хорошо организованное пространство – залог уютного и аккуратного жилья
Последний опрос IKEA Life at Home продемонстрировал, что почти треть жителей Эстонии считают чистый и опрятный дом главным источником душевного комфорта. Однако молодая семья из трех человек столкнулась с настоящей проблемой, особенно когда родился ребенок: места для хранения просто не хватало.
По словам дизайнера интерьеров Сялли, хотя стена между кухней и гостиной уже была снесена, это не принесло особой пользы с точки зрения хранения вещей и освещения. Например, семья хранила бокалы для напитков в шкафу в прихожей, потому что в других местах места для них просто не было.
«В маленьком пространстве стоит использовать различные решения для хранения и многофункциональную мебель, например, выбрать тумбу под телевизор с местом для хранения вещей, журнальный столик с ящиком или диван-кровать с отсеком для хранения. Однако самое важное – использовать для хранения высоту стен, чтобы сэкономить место на полу», - сказала дизайнер интерьеров.
Таким образом, одной из первых задач дизайнера стало планирование модульной системы шкафов. Она была спроектирована индивидуально, с учетом пространства и высоты квартиры, а также нужд семьи, и включает внутренние органайзеры, подходящие не только для хранения одежды. Другая высокая система хранения была выбрана для обеденной зоны.
«Сочетание стеклянных дверей с непрозрачными позволяет скрыть предметы, которые мы не хотим показывать, и продемонстрировать те, которыми мы гордимся», - отметила специалист по интерьеру.
Открытая кухня требует компактных решений
Дизайнер интерьеров отметила, что наиболее распространенная ошибка при меблировке небольшой квартиры – не использовать все доступное пространство. В данном случае на стенах было достаточно места, чтобы добавить ряд дополнительных шкафов. Также дизайнер спланировала кухонный остров со шкафами, чтобы создать больше мест для хранения и приготовления пищи, а также несколько мест для сидения с другой стороны. Кроме того, такое решение отделяет кухню – по крайней мере, визуально – от остальной части комнаты.
Для создания кухонного острова дизайнер интерьеров выбрала узкие напольные шкафы, которые предоставляют больше пространства для хранения, но при этом не занимают слишком много места.
Естественные и светлые тона для открытых пространств
По словам дизайнера интерьеров, для открытых пространств важно выбирать мебель однородных и светлых тонов – они делают пространство визуально просторнее. Интерьер можно оживить и с помощью различных акцентных украшений.
«Для гостиной и столовой я выбрала мебель с деревянным шпоном, что выглядит особенно уютно, ведь мечтой семьи был светлый дом в скандинавском стиле. Мебель и аксессуары из натуральных материалов в теплых землистых тонах согревают, а мягкие голубые акценты придают пространству живости», - рассказала Сялли Прейтoф.
Чтобы визуально увеличить пространство, дизайнер интерьера рекомендует использовать зеркала – даже в неожиданных местах. Например, на стене возле обеденного стола. Зеркала визуально увеличивают комнату и красиво играют со светом.
Кроме того, для экономии места в небольших помещениях рекомендуется использовать раздвижные столы. Большой стол занимает слишком много места, а раздвижной можно легко раскрыть к приходу гостей.