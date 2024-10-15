Галерея До и после: открытая кухня-гостиная молодой таллиннской семьи претерпела полную трансформацию

Таким образом, одной из первых задач дизайнера стало планирование модульной системы шкафов. Она была спроектирована индивидуально, с учетом пространства и высоты квартиры, а также нужд семьи, и включает внутренние органайзеры, подходящие не только для хранения одежды. Другая высокая система хранения была выбрана для обеденной зоны.

«Сочетание стеклянных дверей с непрозрачными позволяет скрыть предметы, которые мы не хотим показывать, и продемонстрировать те, которыми мы гордимся», - отметила специалист по интерьеру.

Открытая кухня требует компактных решений

Дизайнер интерьеров отметила, что наиболее распространенная ошибка при меблировке небольшой квартиры – не использовать все доступное пространство. В данном случае на стенах было достаточно места, чтобы добавить ряд дополнительных шкафов. Также дизайнер спланировала кухонный остров со шкафами, чтобы создать больше мест для хранения и приготовления пищи, а также несколько мест для сидения с другой стороны. Кроме того, такое решение отделяет кухню – по крайней мере, визуально – от остальной части комнаты.

Для создания кухонного острова дизайнер интерьеров выбрала узкие напольные шкафы, которые предоставляют больше пространства для хранения, но при этом не занимают слишком много места.

Естественные и светлые тона для открытых пространств

По словам дизайнера интерьеров, для открытых пространств важно выбирать мебель однородных и светлых тонов – они делают пространство визуально просторнее. Интерьер можно оживить и с помощью различных акцентных украшений.

«Для гостиной и столовой я выбрала мебель с деревянным шпоном, что выглядит особенно уютно, ведь мечтой семьи был светлый дом в скандинавском стиле. Мебель и аксессуары из натуральных материалов в теплых землистых тонах согревают, а мягкие голубые акценты придают пространству живости», - рассказала Сялли Прейтoф.

Чтобы визуально увеличить пространство, дизайнер интерьера рекомендует использовать зеркала – даже в неожиданных местах. Например, на стене возле обеденного стола. Зеркала визуально увеличивают комнату и красиво играют со светом.

Кроме того, для экономии места в небольших помещениях рекомендуется использовать раздвижные столы. Большой стол занимает слишком много места, а раздвижной можно легко раскрыть к приходу гостей.