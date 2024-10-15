Причины пожара, вспыхнувшего в прошлый понедельник, 7 октября, в многоквартирном доме на улице Сютисте-теэ в Мустамяэ, все еще устанавливаются, но сейчас эксперты считают возможным, что загорелся поврежденный пульт от телевизора, а также пожар мог начаться из-за использования открытого огня.
В Таллинне дотла сгорела квартира: причиной мог стать пульт от телевизора
7 октября, вскоре после семи часов вечера, в Центр тревоги поступило тревожное сообщение, что из окна многоквартирного дома на улице Сютисте-теэ в столичном районе Мустамяэ вырывалось пламя, а лестничная клетка была в дыму. В результате пожара была уничтожена комната квартиры со всем содержимым.
В ходе продолжающегося производства сотрудники Пыхьяского спасательного центра Спасательного департамента исключили, что причиной пожара могло стать электрооборудование. Не исключено, что пожар мог начаться из-за пульта от телевизора, который сгорел дотла и был найден у очага возгорания. Возможно, батарейки пульта были повреждены или вздулись и загорелись из-за неправильной установки.
Не исключено, что пожар мог начаться и от использования открытого огня.
Расследование причин пожара еще продолжается.
При пожаре квартиры во всем подъезде были повреждены копотью. Это связано с тем, что дверь горящей квартиры на момент прибытия спасателей была открыта настежь, и дым мог беспрепятственно распространяться по панельному дому.
Спасательный департамент рекомендует в случае пожара по возможности закрывать за собой дверь при выходе из квартиры. Таким образом можно ограничить распространение огня до прибытия спасателей, а также создать возможность выбраться и другим людям, находящимся в доме.
Однако спасатели не призывают подвергать себя слишком большой опасности и, если закрыть двери уже невозможно, необходимо как можно скорее покинуть помещение.