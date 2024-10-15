Украинские подразделения в настоящее время находятся под сильным давлением со стороны российской армии в Курской области. То же самое произошло в начале сентября. Украинские солдаты из 103-й бригады территориальной обороны рассказали, как они три дня шли по болотам и лесам, чтобы выйти из окружения.

Рота 103-й бригады, в которую входили пехотинцы с позывными Бит (34 года) и Шнур (40 лет), 10 августа без боя пересекла украинско-российскую границу в Сумской области. Их задачей было удерживать одну деревню и ее окрестности в 35 километрах к северо-западу от приграничного города Суджа, недалеко от города Коренево. Это была единственная легко вооруженная бригада Сил территориальной обороны (сформированная, в нашем понимании, из членов Кайтселийта), участвовавшая в Курской операции украинской армии.