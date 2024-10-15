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POSTIMEES В УКРАИНЕ Как украинские солдаты бежали из кольца окружения в Курской области: три дня без еды и питья по лесам

Перевод: Александр Шкут
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Бит (слева) и Шнур, пехотинцы 103-й бригады территориальной обороны Украины, чудом выбравшиеся из кольца окружения в Курской области, дают интервью журналисту Postimees в селе Сумской области.
Бит (слева) и Шнур, пехотинцы 103-й бригады территориальной обороны Украины, чудом выбравшиеся из кольца окружения в Курской области, дают интервью журналисту Postimees в селе Сумской области. Фото: Martin Pedaja

У солдат закончилась питьевая вода. Они пили прямо из реки вместе с коровами. Когда наконец добрались до своих, носки сняли с ног вместе с кожей. Об этом рассказали Postimees украинские военные, едва избежавшие окружения российскими частями в Курской области.

Украинские подразделения в настоящее время находятся под сильным давлением со стороны российской армии в Курской области. То же самое произошло в начале сентября. Украинские солдаты из 103-й бригады территориальной обороны рассказали, как они три дня шли по болотам и лесам, чтобы выйти из окружения.

Рота 103-й бригады, в которую входили пехотинцы с позывными Бит (34 года) и Шнур (40 лет), 10 августа без боя пересекла украинско-российскую границу в Сумской области. Их задачей было удерживать одну деревню и ее окрестности в 35 километрах к северо-западу от приграничного города Суджа, недалеко от города Коренево. Это была единственная легко вооруженная бригада Сил территориальной обороны (сформированная, в нашем понимании, из членов Кайтселийта), участвовавшая в Курской операции украинской армии.

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