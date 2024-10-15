В Латвии школы начнут выдавать бесплатные средства женской гигиены

Если удастся найти дополнительное финансирование, Министерство здравоохранения планирует рассмотреть возможность внесения новых поправок, которые обеспечат свободный доступ к средствам гигиены для всех учащихся и посетителей учебных заведений.

По предварительным оценкам, обеспечение всех учебных заведений гигиеническими средствами обойдется в среднем в 1886 евро в год. Однако, как отмечают в Минздраве, эти затраты могут варьироваться в зависимости от учебных заведений и муниципалитетов.

Каждое учреждение само решит, где будут храниться гигиенические средства. Если их не будет в туалетах, заведение обязано будет проинформировать учащихся о том, где и как можно получить гигиенические наборы.

На данном этапе средства гигиены будут предоставляться по гибкой схеме, которая предполагает обязательное наличие минимального количества комплектов. Органы образования также могут предложить больше вариантов и повысить доступность средств гигиены, если готовы финансировать это самостоятельно.

По данным Минздрава, на данный момент 36% школ, или 199 учебных заведений, уже предоставляют бесплатные гигиенические наборы. Для оценки необходимых ресурсов власти провели опрос. Например, в школе с 1000 учащимися, где около половины составляют девочки, ежемесячно выдается примерно 10–15 прокладок, что соответствует одной упаковке.

Министерство также подчеркивает, что важно разработать систему, при которой средства гигиены можно будет получать незаметно и уважительно, например, через свободный доступ в туалетах, а не через медсестру по запросу, как это делается сейчас.

Согласно исследованию компании Procter & Gamble, проведенному в 2019 году, не менее 15% девочек в Латвии, или каждая шестая, пропускали занятия в школе из-за того, что не могли позволить себе прокладки по финансовым причинам. В исследовании участвовали 303 молодые женщины в возрасте 18-25 лет.