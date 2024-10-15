Преступная группировка обманывала клиентов в Европе, продавая поддельные бутылки вина по 15 000 евро

Группировка разливала красное вино в Италии, выдавая его за высококачественное французское вино, а затем отправляла его в один из итальянских аэропортов для последующей продажи по рыночной цене по всему миру честным винным торговцам, сообщила в пресс-релизе Европол, который координировал полицейскую операцию.

В ходе расследования были арестованы шесть человек, причастных к производству поддельного вина, и проведены 14 обысков в Турине и Милане. Во время рейдов изъяли большое количество бутылок вина с поддельными этикетками винодельческих регионов Grand Cru, а также оборудование для розлива, роскошные товары и электронику на сумму около 1,4 миллиона евро, 100 000 евро наличными и различные документы.