СРАВНЕНИЕ ЦЕН В каком городе Эстонии общественный транспорт дешевле?

Самый дорогой разовый билет в Таллинне - два евро, однако по льготному тарифу билет стоит один евро. В других городах, таких как Пярну, Вильянди и Сааремаа, стоимость разового билета составляет 1,5 евро. В Раквере билет по проездной карте стоит всего 80 центов.