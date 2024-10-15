Цены на билеты в городских автобусах в крупных городах Эстонии заметно отличаются и зависят от множества факторов. Postimees проанализировал стоимость проезда в шести разных городах, чтобы выяснить разницу в ценах на разовые билеты, дневные и долгосрочные проездные.
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН ⟩ В каком городе Эстонии общественный транспорт дешевле?
Самый дорогой разовый билет в Таллинне - два евро, однако по льготному тарифу билет стоит один евро. В других городах, таких как Пярну, Вильянди и Сааремаа, стоимость разового билета составляет 1,5 евро. В Раквере билет по проездной карте стоит всего 80 центов.
Стоит учитывать, что при покупке билета у водителя цена часто выше. В Пярну билет у водителя стоит три евро, в Вильянди и Сааремаа - два евро, а в Раквере - 1,5 евро.