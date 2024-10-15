В вербовочный день Кассы по безработице в Пярнуской центральной библиотеке было так много людей, что, чтобы попасть в зал, приходилось отстоять очередь. За первые 15 минут мероприятие посетило 200 человек.
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Фото ⟩ Вот это ажиотаж! Люди, которые ищут работу, выстроились в огромную очередь
Самая большая толкучка была у тех работодателей, которые предлагали должности, не требующие опыта работы. В зале многие говорили на русском и представители компаний предусмотрительно запаслись для раздачи и русскоязычными информационными буклетами.