McDonald’s в следующем году инвестирует средства в развитие своих сотрудников и улучшение их благосостояния. Инвестиции будут направлены на профессиональный рост сотрудников и использование инструментов искусственного интеллекта для усовершенствования программ обучения.
McDonald’s инвестирует более полумиллиона евро в развитие персонала в Эстонии
Средства будут вложены в развитие управленческих навыков, обучение техническим и социальным навыкам, а также программы соблюдения стандартов.
McDonald’s считает, что хорошо обученные и мотивированные сотрудники обеспечивают лучшее обслуживание и общие результаты. Цель компании - создать инклюзивную и мотивирующую рабочую среду, поддерживая благополучие и карьерные возможности, чтобы повысить удовлетворенность сотрудников и уменьшить текучесть кадров. В Эстонии планируется инвестировать более 554 000 евро, а в целом по Балтийским странам инвестиции составят 1,76 миллиона евро.
«В следующем году McDonald’s отметит 30-летие в Эстонии, и для нас большая честь быть признанными как среди клиентов, так и среди сотрудников. Согласно исследованию брендов работодателей, проведённому PricewaterhouseCoopers (PwC), McDonald’s является предпочтительным работодателем как для нынешних, так и для будущих сотрудников, превосходя конкурентов. Мы глубоко привержены развитию и благополучию наших сотрудников, что является одной из причин, почему 87% наших сотрудников рекомендуют McDonald’s как будущего работодателя», - заявила Анастасия Зубов, руководитель отдела персонала и обучения McDonald’s в Балтийских странах.
«Наш приоритет - заботиться о наших сотрудниках и продолжать инвестировать в важные для них области: позитивная рабочая среда, гибкий график, программы обучения и развития, а также справедливая оплата труда. Мы также исследуем возможности искусственного интеллекта для улучшения наших учебных программ, так как считаем, что это может значительно повысить их эффективность», - добавила Зубов.
Исследование подчеркивает важность рабочей среды
Согласно исследованию PwC, в странах Балтии при выборе работодателя наиболее важными факторами являются рабочая среда (61%) и финансовое положение компании (49%). За ними следуют продукты и услуги (44%), ценности и культура (44%) и руководство (35%). Наименьшее значение имеет политика оплаты труда (7%).
«Исследование показывает, что компании в странах Балтии сталкиваются с большими вызовами при привлечении и удержании сотрудников, так как рынок труда постоянно меняется. Чтобы справиться с этим, работодатели должны укреплять свой бренд и предлагать привлекательные льготы, а также обеспечивать баланс между работой и личной жизнью», - прокомментировала Ирэна Арбидане, директор по налогообложению PwC в Латвии и руководитель отдела по работе с персоналом в Балтии.
McDonald’s в Эстонии предоставляет работу более чем 600 сотрудникам. В соответствии со своей стратегией роста, компания планирует нанять до 250 сезонных работников к лету 2025 года.
Исследование было проведено PricewaterhouseCoopers (PwC), в нем приняли участие 1504 респондента, включая 313 сотрудников ресторанов McDonald’s в Эстонии, Латвии и Литве.