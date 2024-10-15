McDonald’s инвестирует более полумиллиона евро в развитие персонала в Эстонии

Средства будут вложены в развитие управленческих навыков, обучение техническим и социальным навыкам, а также программы соблюдения стандартов.

McDonald’s считает, что хорошо обученные и мотивированные сотрудники обеспечивают лучшее обслуживание и общие результаты. Цель компании - создать инклюзивную и мотивирующую рабочую среду, поддерживая благополучие и карьерные возможности, чтобы повысить удовлетворенность сотрудников и уменьшить текучесть кадров. В Эстонии планируется инвестировать более 554 000 евро, а в целом по Балтийским странам инвестиции составят 1,76 миллиона евро.

«В следующем году McDonald’s отметит 30-летие в Эстонии, и для нас большая честь быть признанными как среди клиентов, так и среди сотрудников. Согласно исследованию брендов работодателей, проведённому PricewaterhouseCoopers (PwC), McDonald’s является предпочтительным работодателем как для нынешних, так и для будущих сотрудников, превосходя конкурентов. Мы глубоко привержены развитию и благополучию наших сотрудников, что является одной из причин, почему 87% наших сотрудников рекомендуют McDonald’s как будущего работодателя», - заявила Анастасия Зубов, руководитель отдела персонала и обучения McDonald’s в Балтийских странах.

«Наш приоритет - заботиться о наших сотрудниках и продолжать инвестировать в важные для них области: позитивная рабочая среда, гибкий график, программы обучения и развития, а также справедливая оплата труда. Мы также исследуем возможности искусственного интеллекта для улучшения наших учебных программ, так как считаем, что это может значительно повысить их эффективность», - добавила Зубов.