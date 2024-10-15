Гостем радиопрограммы Krimiraadio на радио Kuku сегодня стал директор Таллиннской тюрьмы Райт Куузе, который рассказал, по какому принципу в тюрьме размещают заключенных в камерах и что пересмотрели в тюремной системе после трагического инцидента этим летом.
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Директор Таллиннской тюрьмы об убитом в камере молодом человеке: это трагическое событие заставило нас пересмотреть правила
Ранним утром 22 июня этого года сотрудники Таллиннской тюрьмы обнаружили в камере тело 23-летнего ютубера Карлоса Колька. Его 25-летнему сокамернику было предъявлено подозрение в убийстве.
Как ютубер Кольк и его убийца оказались в одной камере Таллиннской тюрьмы? «Если говорить в целом, во всех тюрьмах есть камеры, а в камерах максимум два места. У тюрьмы есть выбор, кого и с кем поместить в камеру», - ответил Куузе.