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Директор Таллиннской тюрьмы об убитом в камере молодом человеке: это трагическое событие заставило нас пересмотреть правила

Перевод: София Солдатенко
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Райт Куузе
Райт Куузе Фото: Tairo Lutter

Гостем радиопрограммы Krimiraadio на радио Kuku сегодня стал директор Таллиннской тюрьмы Райт Куузе, который рассказал, по какому принципу в тюрьме размещают заключенных в камерах и что пересмотрели в тюремной системе после трагического инцидента этим летом.

Ранним утром 22 июня этого года сотрудники Таллиннской тюрьмы обнаружили в камере тело 23-летнего ютубера Карлоса Колька. Его 25-летнему сокамернику было предъявлено подозрение в убийстве.

Как ютубер Кольк и его убийца оказались в одной камере Таллиннской тюрьмы? «Если говорить в целом, во всех тюрьмах есть камеры, а в камерах максимум два места. У тюрьмы есть выбор, кого и с кем поместить в камеру», - ответил Куузе.

Однако для такого выбора существуют правовые рамки. В отношении арестованных есть два самых важных правила.

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