Директор Таллиннской тюрьмы об убитом в камере молодом человеке: это трагическое событие заставило нас пересмотреть правила

Ранним утром 22 июня этого года сотрудники Таллиннской тюрьмы обнаружили в камере тело 23-летнего ютубера Карлоса Колька. Его 25-летнему сокамернику было предъявлено подозрение в убийстве.

Как ютубер Кольк и его убийца оказались в одной камере Таллиннской тюрьмы? «Если говорить в целом, во всех тюрьмах есть камеры, а в камерах максимум два места. У тюрьмы есть выбор, кого и с кем поместить в камеру», - ответил Куузе.