Мотив – разрыв отношений: в Финляндии убит 29-летний экс-хоккеист

Подозреваемый – супруг Пухакка, гражданин Норвегии, 66-летний Рольф Нордмо. Он признался на допросе, что выстрел из его ружья стал причиной смерти Пухакка, пишет Yle.

По данным полиции, службу спасения вызвал друг пары, который приехал на место происшествия, обеспокоенный тем, что не может связаться с жертвой.

Преступление имело большой общественный резонанс из-за того, что жертва, 29-летний Пухакка, был первым профессиональным хоккеистом, совершившим каминг-аут, то есть публично рассказавшим о том, что он гомосексуал.