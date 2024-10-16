Рейтинги: оппозиционная партия вновь опережает Партию реформ

Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводится в сотрудничестве Института общественных исследований и социологической фирмы Norstat Eesti, 29% процентов избирателей поддерживают «Отечество», 18,7% - Партию реформ и 13,6% - Социал-демократическую партию.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (13%) и Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) с 12,8%, а наименьшая поддержка среди парламентских партий - у «Ээсти 200» - 4,2%.

Хотя Центристская партия за неделю опустилась с третьего на четвертое место в рейтинге, разрыв между ними невелик, и поддержка соцдемов, Центристской партии и EKRE практически одинакова.

Коалиционные партии имеют совокупную поддержку 36,5%, а оппозиционные - 54,8%.