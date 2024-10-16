«Это страшно, но и рожать тоже страшно»: женский отряд из Бучи, который сбивает российские дроны

Ее отряд выдвигается с расположенной в лесу базы, и мы следуем в темноте за их пикапом, который по кочкам выбирается на середину поля.

Четыре человека выпрыгивают из машины и занимают места за пулеметами. Это два спаренных пулемета «Максима» образца 1939 года родом из другой эпохи. На ящиках с патронами - красные звезды советских времен.

Сергей, единственный мужчина в отряде, наливает воду из бутылки в охлаждающий кожух. Это все, чем они располагают. Лучшее оружие Украины - на передовой, и Киев постоянно просит у союзников больше вооружений.

Но это старинное оружие поддерживается в отличном состоянии. «Ведьмы» говорят, что с лета сбили уже три беспилотника.

Сергей с пулеметом. Фото: BBC/James Cheyne

«Моя задача - слушать, - поясняет Валентина. - Это нервная работа, но нам необходимо быть сосредоточенными, чтобы прислушиваться к малейшему шороху».

Ее подруге Инне тоже немного за 50, и это один из ее первых выходов. «Да, это страшно, но рожать тоже страшно, однако я это делала трижды», - смеется она и говорит, что ее позывной - «Черри».

«Это из-за моей машины [китайский автомобиль Chery — Би-би-си], а не из-за помидоров», - добавляет она. Инна - учитель математики, и иногда ей приходится уходить из леса на урок.