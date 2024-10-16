Союз театров: сокращение расходов на культуру не является солидарным

Союз театров Эстонии отмечает, что из 132,1 млн сокращений в государственном бюджете на следующий год на культуру придется 10,16%, или 13,43 млн, и это при 1,77% государственного бюджета, отмечается в письме.

«Это не является солидарным и пропорциональным. Эстония переживает кризис безопасности. Государственный бюджет находится в сложной ситуации. Все понимают необходимость сокращений. В этом контексте мы думаем о солидарности. Но не стоит забывать, что культура - это часть государственного механизма обороны, двигатель регионального развития и объединитель нации. Она позволяет объединить людей с разными родными языками и культурными корнями в пространстве обычаев, ценностей и информации, что также является важным вопросом безопасности в нынешнем контексте попыток влияния», - пишет Союз театров парламентариям.

Культура также играет важную роль визитной карточки Эстонии: она является основой для культурной дипломатии и укрепления международных связей. Всего за 20 лет соотношение бюджета на культуру и госбюджета уже почти удвоилось. В 2002 году доля бюджета на культуру по отношению к госбюджету составляла 3,84%, в следующем году она составит 1,77%, что соответствует запланированному сокращению.

«Прежде чем принимать решение о сокращении, мы просим вас подумать о том, что такое масштабное сокращение будет означать для культуры - основы эстонской государственности - в долгосрочной перспективе. Сохранение культуры - это обязанность, предусмотренная Конституцией государства, и сектор культуры просит учесть это при составлении бюджета. Культура - это явление, которое нельзя импортировать. Эстонская культура - культура на эстонском языке, отражающая наш исторический и социальный опыт, историю наших ценностей и нынешних обстоятельств - не может родиться нигде, кроме как в Эстонии», - пишут театральный деятели.

По данным исследования, проведенного Институтом конъюнктуры в 2019 году, добавленная стоимость, произведенная в культурной и творческой индустрии, составила 2,2% от ВВП Эстонии.

«Это означает, что инвестиции в культуру дают стране отдачу не только в духовном, но и в экономическом плане. Мы призываем вас поднять в Рийгикогу вопрос о сокращении расходов на культуру, задавая актуальные и содержательные вопросы во время представления бюджета и сопутствующих дебатов. Мы просим вас выступить за устойчивость эстонской культуры, помня о своей ответственности как члена Рийгикогу и о ценности эстонской культуры для общества в целом», - отметили в Союзе театров Эстонии.