Марафон Зеленского по европейским столицам, скандал вокруг налогового закона и разоблачение коллаборантов. Обзор событий в Украине

Сразу после переговоров в Лондоне, тоже 10 октября, Владимир Зеленский отправился в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После переговоров Зеленский подтвердил, что целью визита были поставки вооружений, так как украинская армия испытывает острый дефицит оружия. Также он поднимал вопрос об разрешении бить по целям на российской территории. Макрон в ответ подтвердил, что Франция будет поддерживать «сопротивления Украины в ее борьбе против агрессивной войны России».

И в тот же день, только очень поздно вечером 10 октября, Владимир Зеленский прибыл в Рим для переговоров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Рано утром 11 октября после переговоров Мелони прокомментировала свою позицию так, что возможные мирные переговоры с РФ ни в коем случае не должны даже намекать на капитуляцию Киева. Она говорила что военная поддержка продолжится, как и поддержка в энергетическом секторе, который в связи с наступлением холодного сезона является одним из приоритетов.

Зеленский также посетил Ватикан для встречи с Папой Франциском. Как обычно, обсуждали гуманитарные проблемы, включая возвращение пленных, гражданских заложников и депортированных детей. И еще украинский президент подарил Папе картину «Бучанская резня: История Марички». Эта картина - пронзительное изображение трагедии маленькой девочки, которая видела смерть своих близких во время оккупации предместий Киева россиянами в начале марта 2022 года.