Самые громкие события минувшей недели, которые обсуждали в Киеве, - это, конечно, марафон украинского президента Владимира Зеленского по четырем европейским столицам со встречами на высшем уровне, начавшиеся холода, непрекращающиеся ночные налеты российских тяжелых дронов, скандал вокруг налогового закона и серия разоблачений коллаборантов, которых сумела обнаружить Служба безопасности Украины, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Марафон Зеленского по европейским столицам, скандал вокруг налогового закона и разоблачение коллаборантов. Обзор событий в Украине
Осень наступила в Украине совсем внезапно. Еще неделю назад грело солнце и температура на дворе поднималась до аномальных для середины октября 20 градусов, а вот уже заморозки по ночам, дожди, а днем хочется одеться потеплее. Это всего лишь погода, и в прежние времена она не стоила бы даже упоминания. Но не сейчас. Потому что украинскую энергосистему жестко атаковали с марта: очевидно, чтобы довести до разваленного состояния к новому отопительному сезону.
Холод крадется
В апреле-мае уже зазвучали голоса дальновидных экспертов, которые напоминали о том, что осенью 2022 года россияне били ракетами и тяжелыми дронами преимущественно по сетям, не особо трогая сами электростанции. Видимо, они считали, что электростанции вот-вот попадут к ним в руки. А весной 2024 года они начали выносить энергоблоки тепловых станций, хорошо, хоть по атомным не били. Хотя вот как раз по трансформаторным подстанциям, которые соединяют АЭС с магистральными линиями электропередач, вот по ним-то как раз били прилежно.
В результате уже к концу мая в Украине начались во вполне теплый период серьезные проблемы с энергоснабжением. Чтобы энергосистема продолжала работать как единый организм, госкомпания «Укрэнерго» прибегала к многочасовым веерным отключениям. Но лето прошло у энергетиков не даром. Они провели серьезную ремонтную кампанию и смогли перезагрузить ядерные реакторы на АЭС, что привело к относительно устойчивой работе энергосистемы в октябре. Вот даже веерных отключений нет пока что, разве что чрезвычайные отключения случаются, если это нужно для быстрого ремонта поврежденного оборудования.
Украинцы, тем не менее, относятся к этой благодати весьма подозрительно и терзают своих городских голов вопросами в стиле «а как будут работать подача воды, канализация и отопление, если снова начнутся массовые отключения? А если отключения будут действительно массовыми?».
Тем временем, народ продолжает скупать зарядные станции и даже солнечные панели. Почему по поводу солнечных панелей использовано слово «даже»? Да потому, что зимой и поздней осенью в Украине солнце появляется над горизонтом на семь-десять часов да и то - высоко не поднимается. Против летних уровней выработка энергии солнечными панелями падает до 10-20%, не больше. Так что ставить солнечные панели на балкон или на крышу в надежде воспользоваться ими в полный рост во время перебоев - плохая идея, скорее, ради самоуспокоения. Резоннее уж приобрести портативный генератор с бензиновым или дизельным мотором и зарядные станции на современных аккумуляторных батареях, которые умеют быстро заряжаться.
На этом фоне даже как-то меркнут налоговые проблемы, которые принесет новый пакет фискальных новаций, одобренных украинским парламентом. Самое раздражающее - то, что некоторые налоговые нормы вообще могут вступить в силу с 1 октября. Да, мы не ослышались именно «задним числом». Этот проект налогового закона уже был подписан главой Верховной Рады (украинского парламента), но вот подпишет ли его президент? Потому что настолько грубых юридических ошибок при изменениях налогового законодательства в украинской истории еще не случалось.
Украинская процедура одобрения нового закона включает его обсуждение в парламенте. Затем должна состояться отправка на подпись главе парламента - это во многом формальная процедура, но иногда ее используют для того, чтобы затормозить прохождение законопроекта. После этого проект закона уходить на подпись президенту. Тот может подписать без замечаний. Тогда все сразу может вступить в силу после опубликования в официальных изданиях. Либо президент может с замечаниями вернуть документ в парламент. Депутаты могут те замечания согласовать - тогда закон вступит в силу. Либо депутаты могут те замечания отвергнуть. Если за «отвергнуть» проголосует две трети состава парламента, президент обязан подписать закон без учета своих замечаний и тот вступит в силу.
Экономика - экономикой, а война все же доминирует в Украине.
Марафон вместо Рамштайна
Только что вступивший в должность генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский за прошедшую неделю очень немало поработали, чтобы преодолеть сложности, вызванные супер-ураганом «Милтон». Именно этот ураган был причиной того, что президент США Джо Байден был вынужден отложить свою поездку в Германию и Анголу, а заодно и отложил участие в Рамштайне - саммите группы стран, которые поддерживают Украину. По этой причине большая встреча на авиабазе Рамштайн, похоже, отложена на неопределенный срок. Но 17-18 октября состоится встреча министров обороны стран НАТО, там точно будут обсуждать усилия по поддержке Украины. В те же дни состоится саммит Совета ЕС, на котором Зеленский получит возможность представить европейским партнерам свой План победы.
Когда 8 октября стало понятно, что саммит Рамштайн не состоится 12 октября, Зеленский и его команда, а также лидеры европейских стран, которые активно поддерживают Украину, предприняли сверхусилия, чтобы перезапустить ситуацию заново. При этом европейцы понимали, что в ближайшие недели внятных сигналов из Вашингтона не будет - там повестка дня полностью определяется предстоящим голосованием на выборах президента США 5 ноября. Жесткая схватка между Камалой Харрис и Дональдом Трампом сосредоточена преимущественно вокруг домашних проблем, что вполне традиционно для США.
И даже визит Джо Байдена в Германию, запланированный на текущей неделе, - это, скорее, дань вежливости ключевому союзнику США в континентальной Европе. И, скорее, этот визит является своего рода протокольным вежливым жестом после внезапной отмены предыдущего визита, чем поводом, чтобы обсудить какие-то существенные проблемы с Берлином.
И все это происходит на фоне того, что в октябре интенсивность боев в Украине достигла беспрецедентного уровня. Вооруженным силам Украины требуется резкое увеличение поставок вооружений. Украинская армия нуждается не только в снарядах, танках, зенитных ракетах и артиллерии, но еще ей крайне нужны новые системы, которые могли бы изменить ход игры на поле боя.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги»
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Четыре столицы за два дня
За 10 и 11 октября Зеленский успел побывать в четырех столицах и встретиться с пятью высшими представителями.
Сперва 10 октября в Лондоне состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Великобритании Киира Стармера, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского. Незадолго до этого, 3 октября Рютте был с визитом в Киеве, и, кстати, это был его первый зарубежный визит в новой роли - он только 1 октября занял пост генсека НАТО.
Визит в Лондон должен был подчеркнуть быстро растущую роль Британии в НАТО. А Зеленский получил отличную площадку, чтобы вновь напоминать британцам, что уже пора дать украинцам разрешение бить дальнобойными ракетами по военным целям на российской территории. Ну, и попросить об увеличении поставок вооружений - тоже.
Там же, в Лондоне встречались также министр обороны Украины Рустем Умеров и британский министр Джон Хили. Основные темы были те же самые - поставки вооружений и разрешение бить вглубь российской территории. И хотя Умеров после встречи был весьма оптимистично настроен, но официальных сообщений по поводу разрешений не прозвучало.
Весьма вероятно, что нечто на эту тему все же прозвучит на том самом совещании министров обороны стран Альянса, которое состоится 17-18 октября. Что на эту тему говорит Марк Рютте? Он после встреч в Лондоне вновь повторил то же самое, что говорил в Киеве за неделю до того: да, юридические основания для ударов по целям на российской территории Украина имеет, но, вот вопрос об использовании дальнобойных ракет против таких целей остается в компетенции конкретного партнёра Украины, который поставляет такое вооружение.
Сразу после переговоров в Лондоне, тоже 10 октября, Владимир Зеленский отправился в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После переговоров Зеленский подтвердил, что целью визита были поставки вооружений, так как украинская армия испытывает острый дефицит оружия. Также он поднимал вопрос об разрешении бить по целям на российской территории. Макрон в ответ подтвердил, что Франция будет поддерживать «сопротивления Украины в ее борьбе против агрессивной войны России».
И в тот же день, только очень поздно вечером 10 октября, Владимир Зеленский прибыл в Рим для переговоров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Рано утром 11 октября после переговоров Мелони прокомментировала свою позицию так, что возможные мирные переговоры с РФ ни в коем случае не должны даже намекать на капитуляцию Киева. Она говорила что военная поддержка продолжится, как и поддержка в энергетическом секторе, который в связи с наступлением холодного сезона является одним из приоритетов.
Зеленский также посетил Ватикан для встречи с Папой Франциском. Как обычно, обсуждали гуманитарные проблемы, включая возвращение пленных, гражданских заложников и депортированных детей. И еще украинский президент подарил Папе картину «Бучанская резня: История Марички». Эта картина - пронзительное изображение трагедии маленькой девочки, которая видела смерть своих близких во время оккупации предместий Киева россиянами в начале марта 2022 года.
После визита в Рим, в тот же день 11 октября, Зеленский провел в Берлине переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. По результатам переговоров Шольц на итоговом брифинге перечислил содержимое очередного пакета вооружений, которые Германия поставит до конца года на сумму 1,4 миллиарда евро.Там речь шла о ракетных и пушечных системах ПВО, которые украинские военные очень любят за эффективность и удобство в использовании - IRIS-T, Skynex и зенитные танки «Гепард». Также Украина получит танки, бронетехнику, боевые дроны, самоходные артиллерийские системы, радары и артиллерийские снаряды. Шольц напомнил, что в бюджете на 2025 год заложены четыре миллиарда евро на прямую военную помощь - боеприпасы, вооружения, различную технику. Зеленский встречался в Берлине и с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, но это, скорее, была протокольная встреча.
Что ж, если 8-9 октября в Киеве переживали довольно сильный всплеск разочарования отменой октябрьского Рамштайна, то после блиц-визитов в четыре европейские столицы настроения выровнялись.
Служба Божья
В Украине Службу безопасности, она же СБУ в шутку называют «Службой Божьей». Это название родилось еще до начала полномасштабного вторжения России, но сейчас его используют особенно часто. Вообще-то основные функции СБУ - борьба со шпионажем, диверсиями и терроризмом. Но вот в условиях войны ведомство Василя Малюка помимо этого всего, еще и занялось именно военными задачами.
В СБУ всерьез занялись дальнобойными воздушными и морскими дронами, которыми не раз поражали ценные цели в глубоком российском тылу. А легендарные морские дроны Sea baby («Морской малыш») в конце концов отогнали российский флот к Новороссийску. Потому что были потоплены ударами морских дронов-камикадзе несколько российских кораблей, пребывавших в Севастополе и его окрестностях. Ирония состоит в том, что фамилия главы СБУ переводится с украинского как «Малыш» («Малюк»), так что в программе морских дронов для него явно есть что-то личное.
Как раз неделю назад появилась информация что СБУ начал использовать новую модель Sea baby, которая уже не является камикадзе, а использует бортовое вооружение для атаки по морским целям. Посмотрим, какие результаты будут достигнуты. В последние месяцы, поговаривают, эффективность использования Sea baby упала по причине того, что российские вертолеты начали охотиться за ними в море. Те же источники утверждают, что Sea baby научились огрызаться от вертолетов, так как были оснащены портативными зенитными комплексами. Посмотрим, что будет с этой веткой эволюции оружия дальше.
И все это время СБУ не переставала отлавливать коллаборантов, которые шли на сотрудничество с российскими шпионскими структурами и передавали информацию о размещении ценных военных целей и объектов инфраструктуры. Со временем хакеры Службы Божьей научились взламывать телеграм-каналы и чат-ботов, которые российские шпионы использовали для вербовки агентов в Украине и для общения с ними. Теперь ленты новостей пестрят скрин-шотами переписок шпионов между собой. Нет, это не значит, что их сейчас стало больше. Просто их стали чаще выявлять.
Все происходящее сейчас в Украине подсвечивается тревогами за то, что происходит на линии фронта. Бои резко усилились. В сводках растут цифры числа боестолкновений. Время от времени приходят сообщения о том, что оставлен еще один уже разрушенный до фундаментов городок на Донбассе. Украинская армия страдает от дефицита оружия. Этот дефицит отчасти компенсируется креативностью применения того, что есть. Отчасти компенсируется готовностью драться за свою землю. Так и держится линия фронта уже почти три года.