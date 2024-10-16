Латвия построила 80% забора на границе с Россией

Осталось построить примерно 57 км заграждения - половину планируется завершить в этом году, а на оставшихся 28 км в сложных, труднодоступных зонах забор будет возведен до конца октября следующего года.

10 октября латвийское акционерное общество «Государственное недвижимое имущество» (VNĪ) приняло выполненные строительным предприятием SIA Nordes Būve работы на двух участках латвийско-российской границы общей протяженностью приблизительно 21 км в Шкилбенской и Вецумской волостях Балвского края.

В ближайшие два месяца состоится приемка запланированных на этот год работ на остальных участках латвийско-российской границы.

В сотрудничестве с Национальными вооруженными силами VNĪ в сентябре этого года завершило строительство заграждения длиной 20 км.

Согласно полученному летом 2023 года заданию VNĪ обеспечивает реализацию и контроль за процессом строительства заграждения и инфраструктуры на внешней восточной границе Европейского союза с Россией протяженностью 283,6 км - осуществляет необходимые закупки, заключает договоры и контролирует проделанную работу.

Осенью 2021 года VNĪ было поручено руководство, реализация и контроль за строительством инфраструктуры на внешней границе с Беларусью, которое было завершено в июле этого года.

В укреплении восточной границы задействованы несколько организаций. В зону ответственности VNĪ входит руководство и организация строительного процесса, в том числе поиск строителей на конкурсной основе.