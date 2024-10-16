Знаменитый биатлонист получил заражение крови, сдавая допинг-пробу

Всего через несколько недель стартует биатлонный сезон в Финляндии. Недавние тренировки Нелина, завоевавшего на прошлогоднем чемпионате мира первое в карьере место на пьедестале в личном зачете, прошли прекрасно, чего не скажешь о весеннем тренировочном цикле.

«Сезон начался очень плохо. Весной у меня было заражение крови из-за допинг-контроля. Это скорее несчастный случай, которого нельзя допустить», - сказал он.

Нелин сдавал в больнице кровь для допинг-пробы. Несколько дней спустя он понял, что что-то не так, потому что кровеносные сосуды в его руке почернели.

Нелин отправился за консультацией к своему отцу, который является врачом. Тот увидел руку сына и немедленно выписал антибиотики.

Насколько переживал знаменитый биатлонист? «Немного переживал, но через несколько дней пятно начало уменьшаться и самочувствие стало лучше», - ответил Нелин, выигравший олимпийское золото в составе шведской эстафетной сборной в 2018 году.

Ровно через месяц шведские биатлонисты впервые в этом году выступят в Идре Фьелле. Через две недели, 30 ноября, в Контиолахти (Финляндия) стартует серия Кубка мира.