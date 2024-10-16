Ср, 16.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе

Copy
Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

Во вторник днем на Таллиннской улице в Вильянди произошло ДТП: 15-летний подросток, переходивший проезжую часть по пешеходному переходу, был сбит автомобилем.

По сообщению полиции, авария произошла в 15:17 в центре Вильянди, перед библиотекой. Шестидесятилетний водитель, управляя автомобилем Nissan Micra, сбил 15-летнего ребенка, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

На место происшествия была вызвана скорая помощь, которая осмотрела потерпевшего на месте.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх