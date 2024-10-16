Во вторник днем на улице Таллинна в Вильянди произошло ДТП: 15-летний подросток, переходивший проезжую часть по пешеходному переходу, был сбит автомобилем.
Подростка сбил автомобиль на пешеходном переходе
По сообщению полиции, авария произошла в 15:17 в центре Вильянди, перед библиотекой. Шестидесятилетний водитель, управляя автомобилем Nissan Micra, сбил 15-летнего ребенка, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
На место происшествия была вызвана скорая помощь, которая осмотрела пешехода на месте.