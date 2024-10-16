Оправданный в деле об изнасилованиях футболист подал астрономический иск против топ-клуба

Менди, который в настоящее время играет за французский клуб «Лорьян», был оправдан в 2023 году по нескольким эпизодам уголовного дела: шесть связаны с изнасилованиями, еще одно – с насилием на сексуальной почве. По его собственным словам, он был неправомерно арестован за преступления, которых не совершал, и его жизнь навсегда перевернулась с ног на голову.

Менди решил подать иск против «Сити», и теперь дело будет решаться в суде. Француз обвиняет своего бывшего работодателя в следующем: клуб предполагал, что француз сядет в тюрьму, и якобы забрал зарплату Менди за два года до истечения срока контракта, сообщает The Athletic.

В своем заявлении 30-летний игрок написал: «Несмотря на поддержку, которую я получил от нескольких игроков, я чувствовал, что «Манчестер Сити» как клуб с самого начала считал, что я виновен, и решил вообще не поддерживать меня и хотел иметь ничего общего со мной».

Некоторые моменты, о которых говорили в зале суда:

Менди утверждает, что «Сити» задолжал ему 11 миллионов фунтов стерлингов (13,2 миллиона евро) в виде невыплаченной зарплаты и бонусов, и сказал: «Клуб с самого начала занял позицию, согласно которой виноват я».

Француз был пойман прячущимся в шкафу дома в Солфорде после того, как полиция начала его розыск.