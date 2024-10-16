Бенжамен Менди, который несколько лет назад играл за футбольный клуб «Манчестер Сити», в прошлом году был оправдан по обвинению в изнасиловании. Теперь левый защитник требует от своего бывшего работодателя кругленькую сумму денег.
Оправданный в деле об изнасилованиях футболист подал астрономический иск в топ-клуб
Менди, который в настоящее время играет за французский клуб «Лорьян», был оправдан в 2023 году по нескольким эпизодам уголовного дела: шесть связаны с изнасилованиями, еще одно – с насилием на сексуальной почве. По его собственным словам, он был неправомерно арестован за преступления, которых не совершал, и его жизнь навсегда перевернулась с ног на голову.
Менди решил подать иск против «Сити», и теперь дело будет решаться в суде. Француз обвиняет своего бывшего работодателя в следующем: клуб предполагал, что француз сядет в тюрьму, и якобы забрал зарплату Менди за два года до истечения срока контракта, сообщает The Athletic.
В своем заявлении 30-летний игрок написал: «Несмотря на поддержку, которую я получил от нескольких игроков, я чувствовал, что «Манчестер Сити» как клуб с самого начала считал, что я виновен, и решил вообще не поддерживать меня и хотел иметь ничего общего со мной».
Некоторые моменты, о которых говорили в зале суда:
Менди утверждает, что «Сити» задолжал ему 11 миллионов фунтов стерлингов (13,2 миллиона евро) в виде невыплаченной зарплаты и бонусов, и сказал: «Клуб с самого начала занял позицию, согласно которой виноват я».
Француз был пойман прячущимся в шкафу дома в Солфорде после того, как полиция начала его розыск.
Согласно его показаниям, на печально известных вечеринках Менди присутствовали его тогдашние товарищи по команде Джек Грилиш, Рияд Марез, Рахим Стерлинг, Кайл Уокер и Джон Стоунз.
Футболист привел случай Мэйсона Гринвуда, который играл в «Манчестер Юнайтед», как доказательство того, что к другим игрокам клубы и FA (Английская футбольная ассоциация) относились более благосклонно.
У Менди были серьезные финансовые проблемы, потому что, по его словам, «Сити» отказался ему платить.
В «Сити» считают, что Менди действовал безрассудно до и после того, как полиция арестовала его. Например, он организовал несколько секс-вечеринок, на которые приглашал в свой особняк разных женщин, сознательно игнорируя как условия собственного залога, так и правила, установленные во время коронавируса.
Также английский футбольный гигант отметил, что включение француза в рабочий процесс было невозможно из-за как дисквалификации FA, так и условий его освобождения под залог и времени, проведенного в следственном изоляторе. Игрок был обязан соблюдать комендантский час, на него был наложен ряд других ограничений.
Судья Джоан Данлоп заявила, что решение по иску будет принято примерно через четыре недели.