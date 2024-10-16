В период с 2024 по 2028 год Швейцария выделит 19,2 миллиона евро на повышение уровня социальной интеграции в Эстонии.
Сотрудничество с одной из европейских стран принесет Эстонии более 19 млн евро
Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, отметив, что цель поддержки - расширить возможности участия в жизни общества для жителей Эстонии, особенно для людей с разными языковыми и культурными традициями.
Основное внимание будет уделено улучшению интеграции, включая адаптацию, образование, доступ к услугам социального обеспечения и их качество, а также развитию социальных инноваций.
В четверг в Нарвской ратуше пройдет дискуссия о проблемах и возможностях интеграции, на которой будет представлен опыт Эстонии и Швейцарии, практические свидетельства и панельная дискуссия на тему «Как открыть границы параллельных миров?», в которой примут участие, в частности, писатель Валдур Микита и музыкант и преподаватель музыки Руслан Трочинский.
Со вступительным словом в видеообращении выступит министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ), а также прибывший в Нарву посол Швейцарской Конфедерации Мартин Мишеле и мэр Нарвы Яан Тоотс (Центристская партия).
Программа социальной интеграции будет осуществляться Министерством социальных дел, Министерством образования и науки и Министерством внутренних дел под руководством Министерства культуры. Государственным координационным центром программы сотрудничества является Государственный центр вспомогательных услуг.