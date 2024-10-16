КОЛОНКА POSTIMEES Революция на Пярнуском шоссе

Если задача властей - эффективно распределять общественные ресурсы, такие как дороги, с учетом количества пользователей (автомобилистов и велосипедистов), то реализация этого проекта станет пустой тратой общественных ресурсов ради утопических идей.

Нельзя назвать это иначе, кроме как ущемлением прав водителей, если пропускную способность одной из важнейших транспортных артерий города сократят вдвое. В человеческом организме это могло бы вызвать предынфарктное или прединсультное состояние, и, вероятно, похожие проблемы возникнут и в городской инфраструктуре.

В центре города уже давно идут масштабные перекрытия дорог из-за строительства трамвайных путей. Это привело к тому, что в некоторых районах бизнес и вообще какая-либо жизнь затухают, так как добраться туда стало практически невозможно.

Создание велосипедной дорожки на Палдиском шоссе с сентября вызывает постоянные пробки, которые теперь доходят до зоопарка. При этом никакого наплыва велосипедистов не наблюдается.

Здравый смысл подсказывает, что сокращение пропускной способности на Пярнуском шоссе приведет к еще большему числу пробок и к дальнейшему угасанию жизни в центре города. Для этого даже не нужно заказывать какие-либо исследования. Это ли та самая современная городская среда, о которой столько говорят?