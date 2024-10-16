В горуправе Таллинна появилась идея выделить по одной полосе в каждом направлении на Пярнуском шоссе, от Тонди до центра города, для велосипедистов. Проектные условия вынесены на публичное обсуждение, и это решение обосновывается созданием современной городской среды. Однако у горуправы нет данных о текущем потоке автомобилей на этом участке и о том, как он может измениться после введения изменений.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Революция на Пярнуском шоссе
Если задача властей - эффективно распределять общественные ресурсы, такие как дороги, с учетом количества пользователей (автомобилистов и велосипедистов), то реализация этого проекта станет пустой тратой общественных ресурсов ради утопических идей.
Нельзя назвать это иначе, кроме как ущемлением прав водителей, если пропускную способность одной из важнейших транспортных артерий города сократят вдвое. В человеческом организме это могло бы вызвать предынфарктное или прединсультное состояние, и, вероятно, похожие проблемы возникнут и в городской инфраструктуре.
В центре города уже давно идут масштабные перекрытия дорог из-за строительства трамвайных путей. Это привело к тому, что в некоторых районах бизнес и вообще какая-либо жизнь затухают, так как добраться туда стало практически невозможно.
Создание велосипедной дорожки на Палдиском шоссе с сентября вызывает постоянные пробки, которые теперь доходят до зоопарка. При этом никакого наплыва велосипедистов не наблюдается.
Здравый смысл подсказывает, что сокращение пропускной способности на Пярнуском шоссе приведет к еще большему числу пробок и к дальнейшему угасанию жизни в центре города. Для этого даже не нужно заказывать какие-либо исследования. Это ли та самая современная городская среда, о которой столько говорят?
В качестве положительного примера иногда приводят реконструкцию улицы Вана-Каламая, ставшей более удобной для пешеходов и велосипедистов. Но там и раньше не было интенсивного автомобильного движения, поэтому ожидать, что на одной из главных улиц Таллинна удастся создать такую же атмосферу, маловероятно.
Это не окраинный район, где живет сообщество хипстеров, а центральная часть города, где постоянно движется транспорт.
Грузовой велосипед, который при разумном и сбалансированном подходе мог бы внести полезный вклад в транспортную систему, сейчас превращается в объект насмешек. Трудно представить, что люди будут активно пользоваться велосипедами в центре города в морозы и снегопады.
Такие идеи напоминают времена культурной революции. Несмотря на недавние сообщения о существовании марксистского кружка в одном из университетов Эстонии, утопические идеи явно не поддерживаются большинством. Пока у нас сохраняются свободные выборы, есть надежда на победу здравого смысла.
Судя по слухам, даже в горуправе Таллинна нет единства по поводу велосипедной дорожки на Пярнуском шоссе, и пока неясно, насколько этот проект можно успешно реализовать. Газета Postimees считает, что это плохая идея. Создавая условия для велосипедистов, нельзя допускать, чтобы это происходило за счет значительного снижения пропускной способности главной транспортной артерии.