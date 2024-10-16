Лыжный союз постановил, что не нуждается в президенте

Лыжный союз обходится без президента уже более четырех лет — после отставки Андреаса Лаане в мае 2020 года организацию возглавили правление и исполнительный руководитель. Сейчас этот этап завершился.

Согласно новому уставу Эстонского лыжного союза, в правление входит один человек: исполнительный директор Лыжного союза Кристьян Колл, который занимается повседневной работой и представлением организации.

«После многих лет поисков мы пришли к выводу, что вместо поиска президента нам необходимо обновить нынешнюю модель управления, сделав ее ясной и прозрачной», - прокомментировал Колл.

Впервые Союзом будет руководить совет, который состоит из восьми человек. В соответствии со своими должностями в совет входят четыре председателя различных лыжных дисциплин: Вахур Теппан от комитета по беговым лыжам, Хелин Пунгас представляет сноуборд и фристайл, Вахур Тасане отвечает за сектор биатлона и прыжков с трамплина, а Урмо Валлнер занимается сектором горнолыжного спорта.

«Новая модель управления важна как для спортсменов, любителей, так и для болельщиков, поскольку она гарантирует, что голоса всех дисциплин будут одинаково представлены в Лыжном союзе. Когда меняется председатель союза той или иной лыжной дисциплины, меняется и член совета», - добавил Колл.

Также в состав правления Лыжного союза избраны четыре предыдущих члена правления - Герт Ли, Айгар Ояотс, Элин Вилиппус и Индрек Сауга.

«Это изменение совершенно естественно, поскольку правление Лыжного союза и до этого выполняло задачи совета, давая советы и осуществляя контроль, - сказал Герт Ли, новый член совета. - Новый устав отражает реальную роль правления и совета, делая управление более ясным и логичным».