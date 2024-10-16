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Министр: кто должен снять пятиконечную звезду с крыши дома на Тартуском шоссе?

Перевод: Вера Копти
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Дом со звездой на Тартуском шоссе.
Дом со звездой на Тартуском шоссе. Фото: KV.EE

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Соцдемы) предпочел, чтобы на вопрос об удалении советских символов с крыши дома, расположенного напротив магазина Stockmann в центре Таллинна, ответило Министерство культуры. 

Член Рийгикогу Яанус Карилайд («Отечество») спросил министра внутренних дел Ляэнеметса, почему на жилом доме на Тартуском шоссе в Таллинне до сих пор сохранился знак, символизирующий советскую оккупацию и террор.

«Меня как гражданина очень беспокоит присутствие этого символа в общественном месте. Когда будет перенесен этот знак, пропагандирующий террор и насилие советской оккупации?», - спросил Карилайд.

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