В Таллинне более тысячи километров пешеходных и велосипедных дорожек. Найти средства на содержание 50 дополнительных километров - это бы точно запомнилось избирателям.

Навязывание собственникам принудительного физического труда в техническую эпоху устарело. Такой способ содержания тротуаров не устраивает ни жителей, ни руководителей города. Изменчивые погодные условия не позволяют частным владельцам планировать свою жизнь и покидать дом на длительный срок, наем физического труда или услуг не по карману многим пожилым собственникам, а в сильный снегопад владелец даже не сможет пойти на работу. Такое бремя является серьезным вторжением в личную жизнь человека и его свободу ее формировать.

Согласно опросу, проведенному Союзом городов и волостей в 2022 году, муниципалитеты организуют содержание тротуаров общего пользования на своей территории. Тем более странно, что крупные и богатые муниципалитеты Эстонии, Таллинн и Тарту, не могут или не хотят содержать свою собственность.

По словам председателя Центрального союза собственников Эстонии Андри Красся, в Таллинне сложилась ситуация, когда Закон о строительстве и правила благоустройства возлагают содержание тротуаров в зимнее время на собственников недвижимости, однако самоуправление сняло эту ответственность с большей части собственников, поскольку самостоятельно обслуживает более половины тротуаров. Это создало ситуацию неравного обращения с собственниками: кто-то не должен выполнять обязательства, налагающиеся законодательством, и тем самым экономит время и ресурсы.

Согласно Конституции, все люди должны иметь равные права перед законом, и поэтому принятие на себя стопроцентной обязанности по содержанию тротуаров не является простым дискреционным решением местных властей. Мы понимаем, что этот план можно осуществить постепенно, по отдельным районам и в течение нескольких лет, однако цель должна быть ясной, а слово нужно держать. Действительно, деньги не берутся из воздуха, однако в будущем необходимые для содержания тротуаров суммы могли бы поступать за счет повышения земельного налога.