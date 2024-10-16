СКОРО И У НАС? В Финляндии с прилавков убирают неожиданный продукт

S Group, материнская компания Prisma, убрала с прилавков своих магазинов довольно неожиданный товар. Причиной такого решения стало снижение спроса со стороны покупателей.
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S Group решила отказаться от продажи бананов с маркировкой Fair trade («Справедливая торговля»).
«Спрос на эти бананы был нестабильным, а для нас важно обеспечивать доступность товаров», - пояснил руководитель товарной категории S Group Вели-Матти Пухакка.