Адвокат Мбаппе отреагировала на сообщения о том, что ее подопечный подозревается в изнасиловании

Шведские газеты писали, что расследование было начато после двухдневного визита звезды мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе в Стокгольм.

Поскольку знаменитый футболист не был вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций на прошлой неделе, он с друзьями отправился в Стокгольм. 10 октября они поужинали в ресторане, а затем отправились в ночной клуб. Швецию они покинули на следующий день.

По данным прокуратуры, инцидент произошел 10 октября, нинакой другой информации не сообщается, тогда как Aftonbladet и Expressen, ссылаясь на анонимные источники, называют в числе одного из подозреваемых Мбаппе.

Expressen также писала, что футболисту присвоен самый низкий уровень подозрений, который предусмотрен шведским законодательством. Телеканал TV4 сообщил, что пострадавшая обратились за медицинской помощью и указала на французского футболиста как на преступника.

Сам Мбаппе написал в соцсети Х, что это «фейковые новости». Его адвокат Мари-Аликс Кану-Бернар также отрицает обвинения.

«Нам сообщили о жалобе, но на данный момент мы даже не знаем, против кого она была подана. Жалоба не создает истину, жалоба ничего не доказывает. И я даже не знаю, опять же, направлена ли жалоба против Мбаппе», - комментирует адвокат.

По ее словам, Мбаппе никогда не остается один – именно для того, чтобы не подвергать себя риску оказаться в подобной ситуации.

«Таким образом, это полностью исключает тот факт, что с его стороны могли быть предосудительные действия. Я могу это сказать с абсолютной уверенностью», - сказала она.