Новости рынка недвижимости: покупка квартиры для сдачи внаем скоро опять может стать выгодной

«Для инвестирования недвижимость, безусловно, довольно надежна, но в течение нескольких лет цена денег была слишком высокой, и в других местах капитал явно приносил более высокий доход. Однако, если ожидаемый ежемесячный доход от аренды начнет превышать сумму платежа по кредиту, то возвращение инвесторов станет уже более чем вероятным», - сказал руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

«Если процентная ставка вместе с маржой банка будет на уровне примерно 5,5 процентов в год, и инвестор будет финансировать половину цены покупки недвижимости с помощью кредита, то ожидаемый доход от аренды может покрыть платежи по кредиту», - отметил Вахтер.

По мнению Мартина Вахтера, сегодня цифры еще не совсем сходятся, но в свете продолжающегося снижения Euribor и вероятного роста цен как на недвижимость, так и на аренду, картина меняется.

«В долгосрочной перспективе рост арендной платы приведет к увеличению доходности, даже если процентные ставки по кредитам существенно не снизятся. Кроме того, рост стоимости недвижимости с течением времени делает инвестиции в недвижимость привлекательными даже для более консервативных инвесторов из-за меньших рисков», - сказал Вахтер, отметив, что снова наступает время, когда целесообразность инвестиций в недвижимость опять рассматриваться более серьезно.