Карл Эмиль Петтерсон родился в октябре 1875 года в Швеции. Его отцом был Карл Вильгельм, а матерью - Йоханна Петтерсон, но о его юности известно немного, за исключением того, что отец ушел из семьи, когда Карл был еще совсем ребенком. До 1882 года, когда Карлу исполнилось 17 лет, его воспитывала мать, а затем подросший парень решил начать самостоятельную жизнь и отправился в море. У него не было недостатка в мореходных талантах, поэтому он быстро стал востребованным моряком, пишет rus.tvnet.lv.