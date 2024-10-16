Изменение на рынке каршеринга: CityBee меняет название

Каждый знаком с чувством стресса и тревоги, возникающим во время вождения. Это могут вызвать разные факторы, такие как новый маршрут, редкие дорожные знаки, недостаток опыта вождения или управление чужим автомобилем. При использовании незнакомого автомобиля может возникнуть страх, что в случае инцидента придется оплачивать штрафы или ремонт.