Компания CityBee, работавшая на рынке каршеринга в Эстонии более пяти лет, меняет свое название, теперь она будет действовать под брендом BeeChill. С помощью этого изменения фирма стремится уменьшить тревогу и стресс, вызванные дорожными происшествиями, и призывает участников дорожного движения к большему взаимопониманию.
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Изменение на рынке каршеринга: CityBee меняет название
Каждый знаком с чувством стресса и тревоги, возникающим во время вождения. Это могут вызвать разные факторы, такие как новый маршрут, редкие дорожные знаки, недостаток опыта вождения или управление чужим автомобилем. При использовании незнакомого автомобиля может возникнуть страх, что в случае инцидента придется оплачивать штрафы или ремонт.
По словам исполнительного директора BeeChill Греты Янушкайте-Карвелиене, цель компании - увеличить взаимопонимание между участниками дорожного движения и тем самым улучшить общие стандарты на рынке каршеринга.